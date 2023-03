TikTok innrømmer at de «booster» utvalgte profiler

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

TikTok har innrømmet at selskapet selv både kan og har overstyrt appens algoritme, for å fremheve ulike hendelser.

En sjef i selskapet skal under en konferanse i USA ha opplyst at de blant annet overstyrte algoritmen under verdensmesterskapet og da Taylor Swift ble en bruker på plattformen, skriver Gizmodo.

Jeff Louisma, sjef for datasikkerhet hos TikTok, sammenlignet deres fremheving av utvalgte videoer med Netflix’ promoteringer på deres sider.

– Denne økningen gjelder for en svært liten prosentandel av videoene og er underlagt våre forretningsregler som er gjennomsiktige i selskapet, uttalte Louisma, ifølge Business Insider.

Hevder algoritmestyring kan forsterke ønske om TikTok-forbud

Innrømmelsene fra TikTok-sjefen kommer i etterkant av flere innsendte lovforslag i USA, som på ulikt vis forsøker å få gjennom et forbud mot appen. Blant argumentene til lovforslagene er at morselskapet til TikTok, kinesiske ByteDance, skal være i stand til å hente ut sensitiv data om amerikanske brukere.

Gizmodo hevder at det også har vært en uttalt frykt for at ByteDance vil kunne fremme uønsket informasjon og synspunkter på appens brukere. Videre spekulerer de i om bekreftelsen på manuell algoritme-styring kan bygge oppunder forslag om ulike i forbud mot appen, som er blitt fremmet i land som USA, Canada, India, EU og Storbritannia.