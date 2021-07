EVGA erstatter grafikkort som ble ødelagt av Amazons New World

Stein Jarle Olsen 26 Juli 2021 12:04

Den lukkede betatesten av Amazons nye onlinespill New World tar livet av grafikkort, og spesielt virker det å gjelde Nvidia RTX 3090-kort fra produsenten EVGA, slik vi skrev før helgen .

Nå bekrefter EVGA overfor PC Gamer at de vil erstatte alle kort som har blitt ødelagt som følge av New World. Produsenten har innført en egen «New World»-kategori i sin returprosess, og skal etter sigende også hurtigbehandle disse slik at kortene i praksis sendes ut før de ødelagte kortene er mottatt og sjekket.

Jason Langevin, som står bak Youtube-kanalen Jayztwocents, skriver på Twitter at han har rapporter om en rekke grafikkort som har knelt som følge av New World, og at det derfor langt fra kun dreier seg om 3090.

Langevin har også testet spillet med en del grafikkort selv, og for EVGAs 3090-kort noterer han at kortet overgår maks tillatt strømforbruk med over 20 prosent.

Amazon Game Studios, som står bak New World, har hele tiden hevdet at spillet ikke har hatt noe utbredt problem, og at det kun har vært et fåtall av hundretusenvis av spillere som har opplevd trøbbel med grafikkortene sine.

Likevel har de sluppet en fiks som begrenser bildefrekvensen i menyene og dermed lasten på grafikkortene. Resten av spillet omfattes ikke av oppdateringen.

New World skal slippes offisielt 31. august, og er et massivt onlinerollespill satt til midt på 1600-tallet. Det slippes kun til PC.