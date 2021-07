Western Digital gir frist ut måneden for å hive seg på datagjenopprettingsprogram

Sunpeak/WD Community

Vegar Jansen 9 Juli 2021 09:20

Western Digital har nå fått stablet på beina en løsning for å sende inn gamle My Book Live-nettverksdisker som har mistet data i sommerens hackerangrep .

Relatert til dette har selskapet åpnet for et innbytteprogram der eiere av My Book Live-enheter kan oppgradere til nyere My Cloud-disker med 40 prosent rabatt.

WD varslet også om dette på tampen av juni måned, men da var ikke detaljene klare.

Kun for denne hendelsen

Bakgrunnen for alt dette kommer altså fra en eller flere hendelser med hackerangrep tidligere i sommer. Rett etterpå ble det kjent at Western Digitals gamle nettverkstilkoblede lagringsdisker My Book Live og My Book Live Duo var spesielt sårbare for ondsinnet kode og var under angrep.

Men da WD selv innså problemet og rådet folk til å koble alle slike enheter fra nettet , var det allerede for sent for et antall brukere – hackere hadde klart å sende en kommando som nullstilte enhetene og slettet alle data.

Når Western Digital nå tilbyr hjelp med å få tilbake de slettede dataene uten kostnad, er det kun denne hendelsen dette gjelder. Det vil si at det kun er brukere med My Book Live og My Book Live Duo som kan benytte seg av tilbudet, og at eventuelle data må ha gått tapt før 1. juli.

Videre er det et krav om at man må ta kontakt med kundeservice i løpet av juli måned.

Det gis heller ingen garanti om at data kan reddes, og brukeren kan heller ikke regne med å få enheten returnert etterpå. Man vil dog få eventuelle data returnert på en ny ekstern harddisk. Og innbytteprogrammet – som gir en viss rabatt på nye WD My Cloud-enheter, vil også gjelde for de som sender inn sin enhet for datagjenoppretting.

Brukere som kun ønsker å benytte seg av innbyttemuligheten har det for øvrig ikke like travelt – her er fristen for å ta kontakt 30. september.

Mer informasjon rundt problemet og de to programmene finner du på Western Digitals hjemmesider.