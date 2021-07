Musk: Slik skal «alle» få tilgang til Supercharger

Teslas ladestasjoner skal åpnes for andre elbiler i år. Nå forklarer Elon Musk hvordan de ser for seg at det skal gjøres. Tore Meek, NTB scanpix

Stein Jarle Olsen 27 Juli 2021 16:00

Det har vært nevnt gjentatte ganger, men nylig bekreftet Tesla-sjef Elon Musk at Supercharger-nettverket skal åpnes også for andre enn Tesla-eiere i løpet av året.

I en konferansesamtale i forbindelse med selskapets kvartalstall bekreftet Musk planene, og kom med en viss indikasjon om hvordan det skal fungere for andre bilmerker.

– Vi tenker at det skal være veldig enkelt. Du bare laster ned Tesla-appen, kjører til Supercharger-stasjonen, indikerer hvilken stolpe du er ved, plugger i bilen, selv om det ikke er en Tesla, går inn i appen og ber den om å skru på stolpen du er ved - og ber den lade så og så mye, sa Musk ifølge Electrek .

Mange elbiler kan få problemer

Han la til at det burde fungere for elbiler fra de aller fleste merker, og sa at Tesla ville åpne opp i alle markeder hvor de bruker CCS-standarden på Supercharger-stolpene sine. Det gjelder også i Norge, men kun på de nye V3-stolpene, ikke på V2, som har en annen tilkobling.

En forutsetning er naturligvis at bilen din bruker CCS-standarden til hurtiglading, som gjelder de aller fleste nyere elbiler, men ikke biler som Nissan Leaf og førstegenerasjons Kia Soul, eksempelvis. Som Teknisk Ukeblad påpekte tidligere i år kan også plasseringen av ladeporten på en del elbiler føre til problemer på Supercharger-stolpene.

Teslas biler har ladeporten plassert på venstre side bak, og Superchargerne har forholdsvis korte kabler som er tilpasset dette. En Audi e-tron vil eksempelvis ha problemer med å nå bort til kabelen på en stasjon hvor man parkerer med fronten eller baken mot stolpen.

I USA, hvor Tesla bruker en proprietær tilkobling også for Supercharger V3, vil det være en adapter tilgjengelig ved Supercharger-stasjonen, i tillegg til at man eventuelt kan kjøpe en utenom.

En Ford Mustang Mach-E har i likhet med Audi e-tron ladeporten plassert ganske langt inn på venstre side foran. Det kan gjøre det vanskelig å få koblet til Superchargere hvor man må kjøre inn med fronten først. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dynamisk prising

Tesla-sjefen sa også at de planlegger å introdusere mer «dynamisk» prising basert på ladehastighet og pågangen på de ulike Supercharger-stasjonene, for å oppmuntre til kortere ladeøkter. En slags rushtidsavgift, om du vil.

Hva slags prisnivå Tesla legger seg på er foreløpig ikke kjent, men vi blir ikke overrasket om det blir mer kostbart for ikke-Tesla-eiere å lade på Supercharger-nettverket.

Tesla er som kjent blant de aller billigste hurtigladetilbyderne her til lands, med en snittpris på 2,57 kroner per kilowattime i dag.

Recharge, tidligere Fortum Charge & Drive, tar eksempelvis 5,75 kroner per kilowattime på sine lynladere, som omfatter alt over 50 kilowatt effekt. Ionity tar 8,40 kroner/kWh for dropin-kunder, mens enkelte bilmerker tilbyr avtaler for sine kunder som kan bringe denne prisen helt ned i rundt 1,60 kr/kWh.

Teslas Superchargere lader med opptil 250 kilowatt, selv om Musk har sagt at effekten skal økes til 300 kilowatt. Tesla rundet 1000 Supercharger-stolper i Norge i februar, og totalt har de varslet planer for å sette opp rundt 40 nye stasjoner i løpet av 2021.