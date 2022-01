Call of Duty på PlayStation kan bli begrenset til de neste tre spillene

Call of Duty: Warzone.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Activision Blizzard vil slippe de neste tre Call of Duty-titlene til Sonys spillkonsoll PlayStation – selvfølgelig i tillegg til PC og Xbox – selv om de nå blir kjøpt av Microsoft for 600 milliarder kroner.

Men etter dette er det lite som er sikkert, skal vi tro kildene til Bloomberg.

Før oppkjøpet ble kjent i forrige uke, skal nemlig Activision og Sony allerede ha inngått avtaler som innbefatter PlayStation-leveranser for de neste spillene i den populære spillserien.

Dette forklarer også Xbox-sjef Phil Spencers Twitter-melding om at Call of Duty fremdeles ville være å finne på PlayStation, ettersom Microsoft ville «respektere alle eksisterende avtaler».

Usikker fremtid etter to år

Disse avtalene skal altså dreie seg om årets Call of Duty-tittel fra Infinity Ward, samt neste års spill fra Treyarch. I tillegg er visstnok en ny versjon av gratisspillet Call of Duty: Warzone inkludert. Dette skal ha vært et samarbeidsprosjekt mellom Infinity Ward og Raven Software. Alle disse spillutviklingsfirmaene eies også av Activision.

Det meldingen fra Phil Spencer ikke sier noe om, er hvorvidt nye Call of Duty-titler fremdeles vil finne veien til Sonys PlayStation-konsoll om et par års tid, når de allerede inngåtte avtalene mellom Activision Blizzard og Sony er oppfylt.

Strengt tatt er det ikke noe i veien for dette, men det fordrer i så fall at Microsoft er villige til å la Sony få sin del av Call of Duty-kaka, og at Sony er villige til å betale det Microsoft enn måtte kreve for det kakestykket.

I skrivende stund holder i hvert fall Microsoft kortene tett til brystet, og det endelige svaret på dette får vi trolig ikke før oppkjøpet av Activision Blizzard faktisk er gjennomført – noe som ifølge Bloomberg kan ta mellom seks og atten måneder.

