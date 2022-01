Crytek bekrefter «Crysis 4»

Vegar Jansen

Spillutvikleren Crytek – kanskje mest kjent for det første Far Cry-spillet og selvfølgelig Crysis – har avslørt at de jobber med Crysis 4. Det er i hvert fall «arbeidstittelen» på spillet.

På Cryteks hjemmesider kalles prosjektet mer presist «4th installment in the Crysis franchise», altså det fjerde spillet i serien, som hittil har sett godsaker i form av Crysis 1, 2 og 3.

Men siden Crysis 3 ble sluppet helt tilbake i 2013, trodde vi egentlig det var over og ut for akkurat denne spillserien.

Så hva vet vi egentlig om det kommende spillet? Usedvanlig lite. På utviklerens egen blogg får vi kun vite at spillet fremdeles er i et tidlig stadium, og derfor er det trolig ikke en tittel vi får se noe av i år, eller for den saks skyld kanskje heller ikke til neste år.

Men etter ni år siden det siste spillet føler vi kanskje ikke at det er noen stor hast uansett.

For de som ikke husker noen av de originale spillene, kan vi fortelle at Crysis-serien består av tre førstepersons skytespill. Spesielt det første ble meget godt mottatt da det kom på banen i 2007. På nettstedet Metacritic har spillet fått en metascore på 91 poeng og et «must play»-stempel.

For sin tid stilte Crysis med svært god og ikke minst krevende grafikk. Spillet var nærmest en standard målestokk for å skille gode spill-PC-er fra dårlige. «Kul PC, men kan den kjøre Crysis?» var en ofte hørt frase på datidens LAN-partyer.

Dersom «Crysis 4» skulle vise seg å bli like krevende sett mot moderne grafikkstandarder, håper vi i det minste at den pågående grafikkortmangelen er over før spillet slippes.

