Ny Facebook-svindel rammer mange norske brukere

En ny Facebook-svindel ber deg videresende en kode til bruk i en konkurranse - i realiteten er det engangspassordet til kontoen din.

David Johansen Auby 27 Aug 2021 10:52

En ny svindelmetode har rammet flere norske brukere på Facebook de siste par dagene, og tjenesten Slettmeg.no har blitt kontaktet av flere brukere som har blitt fralurt passordet sitt. Flere har også mistet helt kontrollen over Facebook-kontoen sin.

– Metoden som brukes er en ny vri på kontokapring. Når vi nå har fått mellom 15 og 20 henvendelser om dette på få dager, frykter vi at dette er starten på en ny svindelbølge. Derfor er det viktig for oss å være raskt ute med å advare mot denne utspekulerte svindelen, sier leder for Slettmeg.no, Hans Marius Tessem.

Tjenesten Slettmeg.no er levert av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og tilbyr kostnadsfri assistanse til personer som ønsker å fjernet uønsket informasjon om seg selv på nett.

Spiller på tillit til venner

Svindelen fungerer ved at man blir kontaktet av en venn på Messenger som ber deg å delta i en konkurranse som krever to deltakere. Det mottaker ikke vet er at avsender i realiteten ikke er din Facebook-venn, men noen som allerede har tatt over kontoen til vennen. På den måten misbrukes et allerede etablert tillitsforhold mellom deg og Facebook-vennen.

For å delta i konkurransen får du beskjed om at du skal motta en kode over sms, som så skal oversendes til «vennen» din. Koden er i realiteten en engangskode til kontoen din som svindleren har etterspurt gjennom «Glemt passord»-funksjonen på Facebook.

Viktig å aktivere to-trinns pålogging

Tessem i Slettmeg.no presiserer at man kun kan motta en midlertidig passordkode på telefonen dersom totrinnspålogging ikke er skrudd på. Svindlerne er også gjerne raske med å selv aktivere totrinnspålogging på den kaprede kontoen slik at man selv ikke kan etterspørre et nytt engangspassord for å gjenvinne kontroll over kontoen.

Det er også viktig å huske å ikke dele tilsendte koder med andre.

– Får du henvendelser på Messenger, SMS eller i e-post om å dele passord eller koder bør du, uten unntak, ikke gjøre det, advarer Tessem.

Utfordringen med denne nye svindelmetoden er imidlertid at mottaker ikke er klar over at det er et passord de deler, men noe de tror det er en kode til en konkurranse. Derfor bør man være generelt skeptisk til denne type forespørsler på Facebook og andre sosiale medier.

Har man allerede blitt svindlet og mistet kontroll på kontoen sin har Facebook også et eget hjelpesenter som kan hjelpe deg med å sikre kontoen.