Apple bekrefter lydfeil i noen iPhone 12

Tilbyr gratis reparasjon til rammede.

Niklas Plikk, Tek.no

Vilde M. Horvei 30 Aug 2021 16:15

Har du hatt noen lydproblemer med din iPhone 12 eller iPhone 12 Pro?

Apple har akkurat innrømmet at en «liten prosentandel» av fjorårets mobiler har en feil som gjør at øretelefonen svikter. Nå har selskapet opprettet et eget reparasjonsprogram for å fikse lydproblemene.

Ifølge Apple gjør en feil i en komponent at noen opplever at lyden svikter i øretelefonen når du ringer eller mottar samtaler. Problemet gjelder et mindre antall iPhone 12 og iPhone 12 Pro, som ble produsert i perioden oktober 2020 - april 2021.

Apple har derfor annonsert at de tilbyr gratis reparasjon for å fikse problemet. Feilen skal ikke gjelde iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max, som heller ikke inngår i programmet.

Opplever du problemer med manglende lyd i øretelefonene bør du derfor vurdere å ta kontakt med Apple.

Mulig ekstrakostnad

Reparasjonen er i utgangspunktet gratis og tilbys alle med lydproblemer på nevnte modeller. Men det kan likevel koste noen kroner ekstra hvis telefonen har andre skader fra tidligere.

Apple vil undersøke hver av telefonene for å finne ut om de kvalifiserer for reparasjonsprogrammet. De tar forbehold om ekstrakostnader hvis telefonen har selvpåførte skader, slik som en knust skjerm. Disse skadene vil da måtte fikses først da de kan kan ha en innvirkning på problemet. Dette vil da ikke inngå som en del av reparasjonsprogrammet.

