Den elektriske folkevognbussen har fått avdukingsdato

Det er ingen hemmelighet at Volkswagen skulle trylle fram en elektrisk versjon av den ikoniske folkevognbussen i løpet av 2022, og nå er datoen for avdukingen satt. Dersom du er litt over gjennomsnittlig klar for å se en langt mer moderne utgave av den gamle sjarmøren, er det bare å sette en ring rundt 9. mars i kalenderen.

ID.Buzz som en ny elbil med helt spesielle gener.

Dette er datoen Volkswagen-sjefen Herbert Diess opererer med når han tvitrer om en returnerende legende, og den medfølgende tegningen er ikke til å ta feil av.

Når Volkswagen samtidig skriver om de nye bilene på sine nettsider (der de for øvrig kan reserveres) er det ingen tvil om hva dette dreier seg om.

Enn så lenge er bilen kun kjent under konseptnavnene «ID.Buzz» og «ID.Buzz Cargo». Hvorvidt disse navnene vil stå seg også etter den 9. mars vet vi ikke, men egentlig tipper vi vel mer på at det kommer ett eller annet tall inn i bildet.

Elbil og elvarebil med «blikk»

Folkevognbussen kommer altså i to distinkte versjoner – som vanlig elbil og som en elvarebil. I tillegg vil de nok også komme i forskjellige varianter der man kan velge etter motorstyrke, rekkevidde og utstyrsnivå.

Utover dette er det lite vi kan si sikkert, for Volkswagen røper svært lite på sine hjemmesider. Men vi får vite at elvarebilen er «større enn Caddy, mindre enn Transporter» og at begge modellene vil ha salgsstart en eller annen gang i 2022.

Vi loves også «innovativ teknologi» som eksemplifiseres med lys som gir et helt spesielt blikkfang og visstnok kommuniserer med forbipasserende. Ikke verst.

Samtidig kan vi gjenta ryktene fra i fjor, der det var snakk om en versjon med bakhjulsdrift og omtrent 200 hestekrefter, pluss en dyrere versjon med firehjulsdrift og cirka 300 hestekrefter. Men dette kan også vise seg å være helt feil, så det greieste er kanskje å vente til verdenspremieren 9. mars og ta det derfra.

Prisen aner vi heller absolutt ingenting om, men vi frykter det verste.

