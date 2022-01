Canon-printere nekter å godta ekte Canon-toner

Brikkekrisen har gjort at Canon må lage toner uten kopibeskyttelse.

Canon-printere av «kontortypen» klager for tiden på at selv ekte Canon-tonerkassetter ikke er genuine. Canon har måttet lage dem uten den nødvendige brikken innvendig.

Enkelte Canon-printere har i det siste gitt kundene advarsler om at toneren de bruker ikke er en genuin Canon-toner, med en lang rekke advarsler som resultat.

Problemet? Toneren har vært helt vanlig og «ekte» Canon-toner, men brikkemangelen i verden har gjort at Canon har måttet produsere toneren uten brikkene innvendig. Brikkene fungerer delvis som en slags kopibeskyttelse og delvis for å kunne fortelle printeren om hvor mye toner som gjenstår.

Foreløpig kun storprintere

Skriverprodusenter er gjerne ikke så glade i at kundene bruker billig kopiblekk eller -toner, spesielt siden forretningsmodellen gjerne er å selge printeren relativt billig og tjene penger på blekket etterpå. De hevder kvaliteten på kopiblekket kan være lavere og dermed påvirke utskriftskvaliteten, blant annet.

Det er slike tonerkassetter som mangler brikker.

HP har også pekt på sikkerheten som en faktor - at falske blekkpatroner i praksis kan la personer med uærlige hensikter ta over printeren din gjennom en sårbarhet.

Problemet har foreløpig rammet Canons Imagerunner- og Imagerunner Advance-printere - som er multifunksjonsskrivere av den store typen som gjerne står på skriverrommet på et kontor. Det var The Register og USA Today som meldte om saken først.

Mangler informasjon om tonernivå

Canons tyske nettsider har publisert en offisiell melding om saken, og her har de også lagt ut instruksjoner for en rekke modeller om hvordan kundene skal kunne fortsette å bruke maskinene med tonerkassetter uten brikke. I all hovedsak handler det om å klikke «Jeg aksepterer» når advarselen først dukker opp, i tillegg til å måtte lukke en advarselsmelding hver gang man bruker maskinen.

Slik ser en typisk Canon-advarsel ut om du bruker en tonerkassett som ikke autentiseres som «ekte» Canon-toner. Canon skriver at du kan trykke på «close», og den vil fungere som vanlig.

– Selv om det ikke er noen negativ effekt på utskriftskvaliteten når du bruker forbruksvarer uten elektroniske komponenter, er det visse tilleggsfunksjoner, som for eksempel deteksjonen av tonernivået, som kan bli påvirket, skriver Canon.

Overfor Engadget sier Canon at deres prioritet er å «begrense forstyrrelsene» for kundene, og at de har tatt grep for å håndtere mangelsituasjonen på halvlederkomponenter, som å justere på produktdesign.

– Et eksempel på dette er tonerkassetter for noen av våre multifunksjonsskrivere (ImageRunner/ImageRunner Advance) ettersom vi har en mangel på brikken som sitter inne i tonerkassetten for å overvåke dens gjenværende tonernivåer. Derfor leverer vi nå tonerkassetter for noen av våre multifunksjonsskrivere uten denne brikken, for å sikre at vi fortsatt har et kontinuerlig tilbud av forbruksvarer til våre amerikanske Canon-kunder. Vi har også sendt ut fremgangsmåter for hvordan man installerer og administrerer disse nye tonerkassettene, skriver de i en uttalelse.

Mangler indikator

Uten brikkene vil tonernivået enten vises som 100 eller 0 prosent, melder Canon. 0 prosent betyr fortsatt at kassetten må byttes, mens 100 prosent kan være alt over 0.

Noen brukere har også sagt at det samme har skjedd med printere fra HP, men selskapet har verken bekreftet eller avkreftet foreløpig.

Overfor The Register sier HP i en uttalelse at de bruker en «global og mangfoldig leveransekjede for å forbli smidige og endringsdyktige i møte med endrende bransjedynamikker». De bruker mikrobrikkene for å sørge for best mulig kundeopplevelse og for å unngå kopiering av produktene sine, sier de.

