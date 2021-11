Tesla tilbakekaller 12.000 biler i USA

Men blir det tilbakekallinger i Norge også?

Illustrasjonsbilde.

Reuters melder om at Tesla tilbakekaller nesten 12.000 biler i USA, etter en blunder med programvaren i bilene. Det er snakk om både Model S, Model 3, Model X og Model Y – alle biler som har fått den nye, oppgraderte betaversjonen av selvkjøringssystemet til selskapet.

Dette var en oppdatering Tesla måtte trekke etter bare én dag ute på veiene, etter at mange førere meldte om store problemer med ulike deler av programvaren.

Tesla-sjef Elon Musk meldte selv fra om dette på Twitter med tilhørende forklaring:

Først tilbakerulling av programvare, deretter tilbakekalling av biler

Programvareproblemene skulle tilsynelatende løses kun ved å rulle bilene tilbake til forrige programvareversjon, fra 10.3 (Beta) til 10.2, men så enkelt var det altså tilsynelatende ikke.

De 12.000 bilene som tilbakekalles virker alle å ha fått den nye programvaren installert, men problemene som oppstod kunne tilsynelatende ikke løses kun programvaremessig.

Ifølge Tesla er det en kommunikasjonsfeil internt i bilene som er årsaken til tilbakekallingen. Feilen gjør at bilene feilaktig gir kollisjonsadvarsler, og i enkelte tilfeller aktiverer det automatiske nødbremssystemet. Dette er naturlig nok ikke særlig trivelig for hverken fører eller bil, dersom systemet slår inn i høy fart eller på dårlige tidspunkt.

Hovedrisikoen er ifølge Tesla at andre biler kan kollidere med baksiden av bilene når nødbremssystemet slår inn. Samtidig understreker de at de så langt ikke har noen rapporter om at feilen faktisk har ført til skader eller ulykker.

Teslas Autopilot-funksjon er for øvrig under etterforskning av den amerikanske veimyndigheten NHTSA etter at 11 biler på Autopilot eller med Traffic-Aware Cruise Control aktiv har krasjet inn i parkerte utrykningskjøretøy siden 2018.

Tesla Norge: – Vi har ingen informasjon

Model Y, Teslas hittil nyeste bil, har fått noe høyere oppgitt rekkevidde.

Vi kontaktet Tesla Norge for å høre om de hadde hørt om noen lignende feil her til lands, eller om det ville komme tilbakekallinger også her. Feilen skal visstnok være på maskinvarenivå, der to brikker ikke snakker sammen som de skal – og da må nok eventuelle biler med programvaren inn på verksted for å fikses fysisk for dette.

Tesla hadde imidlertid ingen kommentar til våre spørsmål, og sa kun at de «per nå ikke har noen informasjon».

For øvrig kan vi også notere oss at Tesla nylig oppdaterte informasjonen på sine amerikanske nettsider og økte rekkevidden på Model Y noe. Det er uklart hva som er årsaken til at rekkevidden nå oppgis som noe høyere, men ifølge Electrek kan en overgang til en ny type batteri være en del av årsaken.

