Tek Svarer: Hva slags billig tastatur bør jeg kjøpe til hjemmekontoret?

Finnes det smarte varmepumper?

Endre spør:

Strøm er jo noe alle prater om for tiden. Oppvarming er jo det som koster mest i norske hus. Mange i Norge har varmepumper. Kanskje finnes det smartvarmepumper som er koblet rett til nordpol sin prisliste. Slik at en kan bruke varmepumpen kun når prisen er lav og at den skrus av automatisk når prisen er høy. Vet ikke om dette finnes men kanskje noe dere kan se på?

Stein Jarle svarer:

Hei Endre!

Dette kan du faktisk gjøre ganske lett, for eksempel med dingsen Sensibo Air. Den kan integreres mot for eksempel Tibber eller Fjordkraft, som så overtar styringen etter når strømprisene er lavest. Air «overtar» i praksis for den infrarøde fjernkontrollen til varmepumpa, og fungerer derfor med de aller fleste varmepumper.

Hvordan få nett innerst i leiligheten?

Mesh-nettverk er svaret på dårlig wifi-dekning i større boliger.

Christine spør:

Hei! Jeg bor i en lang leilighet på 100 kvadratmeter. Murbygning. Trådløst nett fra Altibox. Sønn på 9 år får ikke trådløst nett innerst i leiligheten. Oppsett av nett er i motsatt ende! Hva gjør jeg?

Stein Jarle svarer:

Hei Christine!

100 kvadratmeter kan være utfordrende å dekke for en enkeltruter, men det er her såkalt mesh-nettverk kommer inn. Da bruker du rett og slett to, tre eller flere «noder» som jobber sammen trådløst for å sørge for dekning over et stort område. Antageligvis bør to noder være godt nok til å sørge for at også sønnen din får nett på rommet sitt.

Altibox tilbyr selv Google Nest Wifi-løsningen på nedbetalingsbasis, med 39 kroner i måneden per enhet i 36 måneder (tilsvarende 1404 kroner per node), men du kan også kjøpe en topakning i butikken til cirka 2000 kroner. Det finnes også betydelig rimeligere løsninger, som for eksempel en topakning med TP-Link Deco M4 til noe over tusenlappen.

Det er et godt mesh-sett til en ganske billig penge. Vær imidlertid oppmerksom på at mesh-nettverk vil introdusere litt lengre forsinkelse i nettet ditt, såkalt latency, siden det trådløse signalet må hoppe fra node til node før det når internett. Det kan være irriterende om sønnen din (eller du) driver med nettspill som krever svært rask reaksjon og minst mulig forsinkelse i nettet.

Alternativ to, som kanskje er litt mer inngripende, er selvfølgelig å dra en kabel fra internettuttaket ditt til en litt mer sentral posisjon i leiligheten, så du kan plassere den eksisterende ruteren der.

Hva slags billig tastatur bør jeg kjøpe til hjemmekontoret?

Anonym spør:

Hei! Hvilke tastatur anbefaler dere til under 700 kr? Skal brukes på hjemmekontor og blir mest skriving og excel da, ikke til gaming. Vil helst også at det ikke skriker gaming av designet heller. Og hva slags holdepunkter bør man ha på leting etter tastaturer når gaming ikke er det som blir bruken?

Anders svarer:

Vi har ikke gjort tester av tastatur med tanke på kontorbruk i denne priskategorien. (Takk for tips!)

Noe av researchen vi gjorde i forbindelse med to samletester av spilltastatur kan likevel være nyttig å dele med deg.

For mye handler om hvilken type bryter som skjuler seg under tastene. De kan i hovedsak være taktile eller lineære. Taktile har motstand og hørbart klikk ved aktuering, mens lineære har et jevnt nedtrykk uten et distinkt «klikk». På grunn av sin tydeligere tilbakemelding og større motstand foretrekkes ofte taktile brytere for skriving, mens lineære har en ekstra stjerne hos spillere som trenger hurtighet.

De ulike produsentene har selvsagt ulike navn på sine brytere, men om vi tar utgangspunkt i at de fleste bruker en fargeskala når de beskriver dem bør du som kontorist bli fornøyd om du finner et tastatur basert på enten en «Brun» eller «Blå» bryter.

En brun bryter gir deg tydelig tilbakemelding, men ikke noe ekstra hørbart klikk, mens en blå bryter gir deg både tydelig tilbakemelding og et distinkt hørbart klikk når du skriver.

Du ba kanskje ikke om en så detaljert forklaring på dette, så for å være mer konkret: se etter et tastatur med taktile brytere, ofte beskrevet som brune eller blå av produsenten. Da er du også garantert at bryteren er mekanisk, som er mer solid og varer lenger enn såkalte membranbrytere som brukes i billigere tastaturer.

Du bør styre unna såkalte TKL- eller 65%-tastatur, for disse har ingen numpad, som er nyttig ved Excel-bruk. I tillegg bør du tenke på at mange tastatur trenger en håndleddstøtte for å være ergonomiske å bruke i lengden. Styr unna høye tastaturer uten dette inkludert, eller kjøp til en. Det vil håndleddene dine takke deg for senere.

Du kan ellers vurdere «annenplassen» i testen vår av billige spilltastatur, Logitechs G213 Prodigy. Dette har «bare» membrantaster, men gjort riktig kan de også gi en god skrivefølelse, som vi mener de gjør her hvor de nesten minner oss om mekaniske brytere, bare med mindre støy! Det er også godt innenfor budsjettet ditt, har numpad, dedikerte multimediataster og håndleddstøtte.

Hvordan kan jeg få tak i Steam Deck?

Steam Deck er den heiteste håndholdte spillkonsollen akkurat nå, men dessverre kan den for tiden ikke bestilles fra Norge.

Jo spør:

Er det mulig å finne ut av om Steam Deck blir mulig å kjøpe på det norske markedet?

Hvis dette viser seg at ikke blir aktuelt, hva er eventuelt det beste alternativet til å kjøpe dette og få det tilsendt til Norge?

Vegar svarer:

Hei, takk for spørsmål!

Du er ikke den eneste som venter i spenning på Steam Deck, og jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde gode nyheter å komme med. Men Valve er som slike bedrifter flest ikke spesielt glade i å røpe noe som helst før de ønsker det selv, og eventuelle planer om en lansering i Norge får vi nok ikke vite før alt er klart.

Uansett må du per i dag over to hindre for å få fatt i Steam Deck. Nummer én er at den ganske enkelt ikke kan bestilles fra Norge. Nummer to er at etterspørselen åpenbart er langt større enn produksjonstakten, så alle som bestiller havner på en venteliste som varer og varer - trolig til over sommeren. Litt mer info finner du i denne artikkelen:

Å importere Steam Deck blir derfor langt fra enkelt, og trolig vil det også ganske så kostbart når noen først er villige til å selge et eksemplar.

Har du muligheten, vil nok det aller beste være å bestille Steam Deck gjennom en slektning eller venn (eller venn av en venn) som holder til i et av våre EU-naboland. Men dette er selvfølgelig ikke en mulighet for alle, og da er nok det beste å ta frem den berømmelige krukken med tålmodighet og smøre seg godt inn. For selv om Valve hevder at ytterligere informasjon om tilgjengelighet i flere regioner «kommer snart», kan det fremdeles være en god stund til.