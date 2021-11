Dommer satte foten ned: Nekter Apple utsettelse

Må tillate betaling utenom App Store.

Rettsaken mellom Epic og Apple ble avsluttet tidligere i høst og Apple mente de vant en knusende seier, tross å måtte justere på restriksjonene sine i betalingsapplikasjonen App Store.

I en høring på tirsdag ba de likevel om mer tid til å gjennomføre justeringene, men fikk da et blankt avslag fra dommer Yvonne Gonzalez Rogers.

– Apples begjæring er basert på en selektiv lesing av denne domstolens funn, og ignorerer alle funnene som støtter påbudet, står det i høringsnotatet, signert Rogers.

– Apple gjør ingenting, med mindre de er tvunget til det

Under høringen uttalte Apple at dette var første gang de åpnet for å tillate linker i appen, og at det således ville ta dem flere måneder å få alt på plass.

– Det må være vegger og retningslinjer for å beskytte barn, for å beskytte utviklere, for å beskytte forbrukere, for å beskytte Apple. Og de må skrives inn i retningslinjer som kan forklares og håndheves og anvendes, uttalte deres advokat, Mark Perry, gjengitt av The Verge.

Epic sin advokat, Gary Bornstein, mente derimot at dette var ren forsinkelsestaktikk.

– Apple gjør ingenting, med mindre de er tvunget til det, uttalte Bornstein, gjengitt av 9to5Mac.

Også dommer Rogers var skeptisk til Apples forespørsel. Helt konkret fremkommer det i kjennelsen at Rogers stiller spørsmål ved Apples definisjon av «uopprettelig skade» i form av inkluderingen av eksterne lenker, som ifølge Apple vil kunne skade forbrukernes tillit og integritet til iOS-økosystemet.

– Forbrukere er ganske vant til å linke fra en app til en nettleser. Annet enn å kanskje trenge tid til å etablere retningslinjer, har ikke Apple gitt noen troverdig grunn for retten til å tro at kjennelsen vil forårsake den påståtte ødeleggelsen.

I høringsnotatet uttaler Rogers at «bevisene [ikke] støtter Apples posisjon», at «Apples argumenter er overdrevet», samt at den som hovedsaklig ville dra fordeler av en eventuell forsinkelse er Apple.

Mente Apple forsøkte strekke ut tiden i flere år

Ifølge The Verge var Rogers også skeptisk til Apples forespørsel om et ubestemt opphold av kjennelsen. Dette fordi hun mente det ikke var snakk om ekstra tid, men årelangt opphold i kjennelsen. Hvorav Perry mente at de var sikre på at Apple kom til å vinne ankesaken, og at de derfor ønsket utsettelse frem til saken ble løst.

Den foreløpige enden på visen er at Rogers avviste forespørselen til Apple.

– Domstolen avviser Apples forespørsel om utsettelse av kjennelsen i påvente av en anke. Domstolen avviser også Apples anmodning om et midlertidig opphold på ytterligere 10 dager.

Justeringene i App Store må derfor tre i kraft innen 9.desember 2021.