Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apples HomePod mini ser ut til å være nært norgeslansering

Har fått støtte for norsk og svensk språk.

Apples HomePod mini ser ut til å være nær en lansering i Norge.

Apple har i det stille lagt til støtte for norsk og svensk språk i stemmestyringen til sin lille HomePod mini-høyttaler.

Det melder 9to5Mac, som noterer at slike tillegg tidligere alltid har betydd at produktet lanseres i de respektive landene i løpet av et par uker. Apple har for ordens skyld ikke bekreftet eller kommentert saken.

Ble testet tidligere i år

Det er i programvareversjon 15.6 til HomePod at norsk og svensk språk dukker opp. Ifølge den offisielle oppdateringsloggen inneholder oppdateringen kun tillegg av stemmegjenkjenning for språkene mandarin, kantonesisk og japansk.

Allerede i januar kunne vi melde at HomePod mini var under testing både i Sverige og i Norge. Den gang var det snakk om at et antall personer hadde mottatt testeksemplarer av den lille høyttaleren, med formål om å teste den ut med norske talekommandoer og vurdere hvor godt taleassistenten Siri snakker norsk.

HomePod mini ble opprinnelig lansert sommeren 2020, og er altså en høyttaler med wifi-støtte og taleassistent - akkurat som for eksempel Googles Nest Audio eller Sonos One.

Siden har tilgjengeligheten gradvis blitt utvidet. I fjor ble den tilgjengelig i Tyskland, Italia, Østerrike, New Zealand og Irland. Tidligere i år var det Sveits, Belgia og Nederlands tur.

HomePod mini er en kompakt liten sak.

Ny større HomePod?

Apple hadde tidligere også en større versjon av HomePod, men den ble tatt av markedet i 2020. Ryktene har pekt i retning av at det skal lanseres en ny HomePod i år, blant annet takket være kode funnet i betaversjonen av iOS 16.

Den velrenommerte Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo har også hevdet at det vil komme en ny HomePod sent i 2022 eller tidlig i 2023.

Apple HomePod Mini annonse Sjekk prisen