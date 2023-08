Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nyhet iPhone 15-lansering 12. september 2023

Nå vet vi iPhone 15-datoen

Apple inviterer til lansering den 12. september.

Slik ser invitasjonen ut som Apple har sendt ut til utvalgte medier. Kamera Apple

September er rett rundt hjørnet, og som de fleste i teknologiverdenen vet betyr det også at en ny iPhone snart er klar for lansering.

Denne gangen er bordet duket for iPhone 15-serien. Apple sendte ut tirsdag kveld norsk tid en invitasjon til verdens teknologipresse, Tek.no inkludert, hvor de avslører at datoen er satt til den 12. september i år.

Som vanlig skjer det klokken 10 lokal tid på vestkysten av USA, hvilket betyr at lanseringen begynner 19:00 her i Norge.

Hva betyr «wonderlust»?

I invitasjonen som Apple har sendt ut har selskapet brukt ordet «wonderlust», og viser en Apple-logo i grå, blå og svart - noe som kan være et hint om fargene på årets iPhone Pro-modeller.

Den dynamiske øyen på toppen av skjermen, som ble introdusert med fjorårets iPhone 14 Pro-modeller, forventes å komme til «vanlige» iPhone i år. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dynamisk øy til «vanlige» iPhone

Det er ventet at iPhone 15 og iPhone 15 Plus vil fortsette å ligne svært mye på årets iPhoner, men at den vanlige «busslommen» på toppen av skjermen forsvinner til fordel for den nye «dynamiske øyen» som fjorårets Pro-modeller introduserte.

For deg som venter på en liten iPhone - slik som iPhone 12 mini og iPhone 13 mini, har det dessverre ikke vært noe som hinter om at disse er på vei tilbake.

Det er også ventet at Lightning-kontakten på bunnen vil erstattes av en USB-C-port, etter mye press fra EU.

iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max er ventet å få mest oppmerksomhet. Titan-rammer i tynnere utforming enn tidligere står angivelig på agendaen samt store kameraforbedringer. Spesielt Max-modellen spås å få et kraftig teleskop-kamera med lang zoom, noe vi har sett har blitt en populær funksjon i flere Android-mobiler, spesielt fra erkerivalen Samsung.

Det er også ventet - naturligvis - at Pro-modellene også vil få USB-C-kontakt, og muligens med raskere overføring- og ladehastighet enn den vanlige iPhone-modellen.

Blir trolig forsinket og dyrere

Med store oppdateringer, kraftig inflasjon verden over og en svak krone, kan vi nok også forvente et prishopp fra tidligere år.

Aviser som 9to5Mac, Bloomberg og Digitimes har alle spådd at prisen kan stige sammenlignet med fjorårets toppmodeller.

Det er trolig snakk om prisstigninger på mellom 100 og 200 dollar for de to iPhone 15 Pro-utgavene.

Den vanlige Pro-versjonen ventes å starte 100 dollar, eller 1060 kroner, høyere enn fjorårets Pro. Mens Pro Max kan starte så høyt som 200 dollar, 2120 kroner, dyrere enn fjorårsversjonen.

9to5Mac melder at iPhone 15 Pro Max kan bli forsinket med en måned fra lansering, grunnet det nye kameraet. Dette zoomkameraet skal leverandøren Sony ha problemer med å få klart i tide til en salgsstart en uke i etterkant av lanseringen.

Derfor forventes det at de som vil ha den aller gjeveste iPhonen må smøre seg med tålmodighet til midten av oktober, mens de fleste andre vil kunne handle en iPhone 15 en ukes tid etter lanseringen som vanlig.

Vi vil være på plass i Cupertino til lanseringen, og dekker lanseringen direkte her på Tek.no!

Oppdatert 29. august 2023, 19:18