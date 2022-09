Netflix starter eget spillstudio

Giganten etablerer seg i Finland.

Netflix er i full gang med å etablere et nytt spillstudio i Finland for å ta steget inn i gamingmarkedet. Den nye satsingen skal ligge i Helsinki, og det nye prosjektet skal ledes av Marko Lastikka. Det skriver selskapet på sin egen blogside.

Marko Lastikka har en solid bakgrunn fra spillindustrien, der han blant annet har erfaring som sjef for selskaper som Zynga og Electronic Arts. Selskapet Zynga er blant annet kjent for å ha utviklet spill som FarmVille 3 med nettopp Lastikka i spissen.

Netflix har fra før kjøpt opp mindre selskaper som blant annet Night School Studio, som sto bak Oxenfree.

Ønsker trolig flere ben å stå på

Netflix er kjent for å være verdens største strømmetjeneste, men har den siste tiden fått merke at andre giganter som Disney har lansert strømmekonkurrenter. Tidligere i år annonserte Netflix at de hadde tapt om lag 200 000 abonnenter, deres første totale fall i antall brukere.

Dermed peker mange på at selskapet nå vil prøve å få et ekstra ben å stå på ved å ta steget inn i spillindustrien.

Allerede i mars kjøpte Netflix opp Next Games, som tidligere hadde laget et mobilspill basert på Stranger Things-serien til Netflix.

Til BBC sier spillforsker Annakaisa Kultima, som også bor i Helsinki, at oppkjøpet tidligere i år trolig ble avgjørende faktor for at Netflix nå slår seg ned i nettopp Finland.

– Vi har rykte for å ha gjort det ganske bra de siste tiårene eller to i spillindustrien, men spillene er ikke merket hvor de ble laget, forklarer Kultima.

Hun viser viser videre til at andre store spillutviklere som Supercell (Clash of Clans), Rocia Entertainment (Angry Birds) og Remedy Entertainment (Control) alle ligger i Helsinki, selv om folk flest neppe er klar over det.

Trolig mest for mobil

Enn så lenge har ikke Netflix sagt noe spesifikt om hvilke plattformer de ønsker å lage spill, eller hva slags type spill det vil bli. Det mest nærliggende virker å være spill som er myntet på mobiler, men konsollmarkedet er også en stor arena.

Analytiker Eric Seufert påpeker til BBC at Netflix nå har å bruke en betydelig slump med penger på å komme seg inn på spillmarkedet. Og at de vil trekke dra nytte av erfaringene de sitter på fra strømmetjenesten.

– De har så mye data om kundepreferanser på strømmeinnholdssiden. Jeg tror til syvende og sist det at det de ønsker å gjøre er å bruke disse spillene som en del av produktinnholdspakken, og deretter trakte inn i Netflix-universet, sier Seufert.

(Kilde: Netflix, BBC)