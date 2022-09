Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Multicom nektet reklamasjon på ett år gammel elsparkesykkel

Skal holde i fem år, sier Forbrukerrådet.

Batteriet til elsparkesykkelen Xiaomi Mi M365 sluttet å fungere etter ett år

– Jeg har ikke kjøpt et batteri, jeg har kjøpt en elektrisk sparkesykkel.

Dette skrev Hans Martin Cramer til Multicoms verksted, etter en lengre dialog rundt en elsparkesykkel han ville få reparert.

Elsparkesykkelen var bare ett år gammel og hadde sluttet å ta imot lading, og Cramer forsøkte å få den fikset. Multicoms verksted mente feilen var i batteriet til elsparkesykkelen, som de omtaler som en forbruksvare:

– Siden batteri regnes som en forbruksvare kan vi ikke akseptere reklamasjon på 2 år. Der er kun 1 år garanti og 1 år reklamasjon på batteriet på disse, kontret Multicoms verksted.

Til Tek uttaler Cramer at han ble irritert og overrasket over Multicoms reaksjon.

Hans Martin Cramer, Multicom-kunde

– At Multicom velger å dekonstruere produktet de selger for å komme seg unna regelverket for reklamasjon var overraskede. Når jeg i tillegg påpekte at jeg ikke reklamerte på et batteri, men en sparkesykkel, var Multicom svært lite imøtekommende og påpekte at garantien var begrenset.

Her får Cramer også støtte fra Forbrukerrådet, som mener Multicom tar helt feil.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen

– Det er ikke mulig å dele opp reklamasjonsretten med forskjellige frister på samme produkt, uttaler juridisk seniorrådgiver, Thomas Iversen, til Tek.

– Forbrukerkjøpsloven § 27 åpner ikke for en slik praksis, så enkelt er det.

Multicom innrømmer feil, men er uenig med Forbrukerrådet

Daglig leder i Multicom, Tron Atle Løvig, innrømmer at her har det skjedd en feil hos dem.

– En ansatt hos oss har nok dessverre blandet reklamasjon og garanti. Dette skal selvsagt ikke kunne skje, og vi skal straks gjøre tiltak for at ikke dette skjer igjen, skriver han på e-post til Tek.

Daglig leder i Multicom, Tron Atle Løvig

Løvig sier seg også uenig i kundebehandleres avgjørelse, da denne mente på at Cramer ikke var innenfor garantien for å få reparasjon på elsparkesykkelen. Til tross for at det kun var snakk om noen få dager over garantifristen på ett år.

– Jeg er ikke enig i vår kundebehandler sin avgjørelse, da det knytter seg usikkerhet til om den er innenfor eller utenfor garanti. Vi kan ikke telle timer. Jeg skal gi beskjed til kundeservice om at de kan tilby kunden et nytt batteri uten kostnad.

Han holder likevel fast ved at batteriet på en elsparkesykkel er «en slitedel», som ikke nødvendigvis holder mer enn ett år.

– Du kan uten problemer ødelegge det på under 1 år dersom du ikke behandler det riktig. Derfor gir vi kun 1 års garanti på batterier. Er batteriet over 1 år, kan vi tilby et prisavslag på reparasjon/bytte.

Iversen i Forbrukerrådet påpeker likevel at det ikke er slik at batteriet automatisk må byttes på kundens regning, hvis man er så uheldig at det ikke holder over ett år. Faktisk er det opp til butikkene å kunne dokumentere at det skyldes brukerfeil.

– Hvis butikken mener at feilen forbrukeren klager på skyldes brukerfeil, så må de dokumentere det. Feil som skyldes brukerfeil, typisk som følge av et uhell eller feilbruk, gir deg ikke rettigheter uansett, men påvirker heller ikke selve reklamasjonsfristen, uttaler Iversen.

Forbrukerrådet mener elsparkesykler har 5 års reklamasjonsfrist, Multicom hevder 2 år.

Forbrukerrådet og Multicom er heller ikke enig i hvor lang reklamasjonsfrist man har på en elsparkesykkel. Og foreløpig er det et spørsmål uten faktasvar. For at det skal bli en endelig avgjørelse på om det er to eller fem år reklamasjonsfrist som gjelder, vil spørsmålet måtte gå opp i forbrukerutvalget eller i retten. Det har ennå ikke skjedd.

Iversen påpeker at reklamasjonsfristen for varer er to år, men uttaler at det for varer som er ment å skulle vare lenger enn 3,5 år ved normal bruk, så er fristen fem år. Herav gjelder elsparkesykler, mener han.

– Basert på typen produkt, miljø- og bærekraftshensyn og på hvor mye en elektrisk sparkesykkel typisk koster så er ikke jeg i tvil om at elsparkesykler har fem års reklamasjonsfrist, uttaler Iversen.

Multicom på sin side mener derimot at de ytre påvirkningene på en elsparkesykkel, gjør at den ikke kan forventes å ha en reklamasjonstid på mer enn 2 år.

– Her er vi uenige med forbrukerrådet. Vi mener en elsparkesykkel utsettes for så store ytre påvirkninger, at levetiden ikke er vesentlig mer enn 2 år. Det riktige svaret fra oss er at vi yter 1 års garanti og 2 års reklamasjonsrett, uttaler Løvig.

Men dette stiller Iversen seg kritisk til, og peker på elsyklene reklamasjonsfrist.

– Elsykler har 5 års reklamasjonsfrist, og de utsettes for så å si de samme ytre påkjenningene, uttaler han. Og gjentar at det også finnes miljøhensyn å ta.

– Fra et miljøperspektiv så vil en 2-års reklamasjonsfrist legge opp til at det produseres elsparkesykler med svært kort levetid, noe som er dyrt for både forbrukeren og miljøet.

