Samsung skal ha mobillansering i juli

Skal angivelig fokusere på brettemobiler.

Samsung har siden 2010 hatt for vane å ha mobillanseringer i løpet av sommeren. Gjerne i god tid før IFA-messen i Berlin settes i gang - og ikke minst på trygg avstand til Apples sedvanlige septemberlanseringer.

Første gangen dette ble gjennomført var tilbake i 2010, hvor Las Vegas var byen som ble valgt. Nå skal teknologigiganten vise frem mye modeller på langt mer hjemlige trakter, hvor Seoul blir byen de neste mobilene skal vises frem – en eller annen gang i løpet av juli, melder blant annet Engadget.

Mest trolig er det brettemobiler som står på menyen. Selskapet har lansert en rekke varianter av Fold og Flip, og mye tyder på at det er den femte generasjon av disse vi får se.

Bedre passform?

Enn så lenge holder selskapet kortene tett til brystet, men det svirrer likevel noen rykter om hva en eventuell Galaxy Flip 5 kan bli, skriver Toms Guide.

Blant tingene man tror kommer er en større skjerm, samt at dagens brikkesett vil bli erstattet med Snapdragon 8 Gen 2. Altså det samme brikkesettet som Galaxy S23 Ultra allerede huser.

Men det går også rykter om at Samsung har gjort endringer på hengslene, slik at overgangen på skjermen skal bli mindre synlig.

Når det gjelder Galaxy Fold 5, så vil trolig denne også få den del tilsvarende endringer. Helt siden den første Fold-modellen kom på markedet, har det vært jobbet iherdig med å få vekk «bretten» i hovedskjermen når du folder ut mobilen.

Ryktene sier at også denne telefonen skal få et langt bedre hengsel i år, som skal gi mindre synlig brett. Samtidig er det naturlig at også denne oppdateres med et nytt brikkesett, som nok også fort kan bli et Snapdragon 8 Gen 2.

Kamp om beinet

Samsung var tidlig ute med å tilby såkalte brettbare mobiler, men etter hvert har det kommet en rekke konkurrenter.

Når det gjelder Fold så fikk den en krass utfordrer fra Google for bare noen uker siden. Da lanserte de nemlig Pixel Fold, som ifølge Google selv skal være den slankeste brettemobilen med denne formfaktoren på markedet.

Uheldigvis for oss her på berget lar denne modellen vente på seg, da Google i første omgang ikke har noen planer om å tilby denne modellen i norske butikker.

Når det kommer til Galaxy Flip, så har den en arg konkurrent i form av Motorola sin Razr-modell. Denne har nettopp kommet som ny modell, og heter nå Razr 40 Ultra.

Denne fikk vi en smakebit av for bare noen dager siden. Og etter første inntrykket å bedømme, var vår mobilekspert Finn Jarle Kvalheim imponert over hva Motorola kunne bringe til bordet.

Så dette vil trolig bli hovedkonkurrenten til en eventuell ny Galaxy Flip 5, om den trekkes opp av hatten til Samsung senere i sommer.

(Kilde: Engadget, Toms Guide)

