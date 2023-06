Stravas varmekart kan avsløre hvor du bor

Forskere i USA har funnet ut at man i mange tilfeller kan lokalisere hvor noen bor, ved å reversere Stravas «heatmap», eller varmekart på norsk.

Strava er en treningsapplikasjon som er flittig brukt av løpere, syklister og turgåere verden over. Over 100 millioner brukere nyter godt av muligheten til å spore puls og aktivitet, GPS-data og løypekart.

Men foruten sin egen data, nyter man også godt av den dataen andre legger igjen i appen. Slik som varmekartet som Strava implementerte i 2018. Funksjonens intensjon er å gjøre det mer synlig hvor andre brukere har vært, ved å samle inn deres aktivitetsinformasjon anonymt, og lage et kart hvor det blir sterkere lys der andre har gått før deg. På denne måten, mener Strava, skal brukerne bli mer trygge i sine turomgivelser.

Dette har derimot vist seg å ikke nødvendigvis stemme, ifølge forskerne ved universitetet i North Carolina. Ved bruk av de offentlig tilgjengelige varmekartdataene, og spesifikk brukermetadata, klarte nemlig forskerne å lokalisere utøveres hjemmeadresser.

Slik sporet de hjemmeadressen til utøvere

Forskerne startet med å samle inn all dataen som er offentlig tilgjengelig gjennom Stravas varmekart. De begrenset seg til delstatene Arkansas, Ohio og North Carolina, over en måned.

Bilder fra varmekart som viser et stopp-parti nært et hus. Fra forskningsrapporten «Heat Marks the Spot». Kamera Kevin Childs, Daniel Nolting, Anupam Das

Ved å hjelp av bildeanalyse kunne de også oppdage de ulike start/stopp-områdene. Altså, partier som ligger ved siden av gater, men som ikke går noe sted. Dette indikerer nemlig at det er et spesifikt hjem knyttet til en brukers aktivitet.

Dernest la de kart med gatenavn over disse varmekartene, for å kunne finne de nøyaktige adressene.

Visualisering av bildeanalysen, hvorav de røde prikkene representerer hus, og den lilla prikken representerer varme som kommer fra et hjem. Fra forskningsrapporten «Heat Marks the Spot» Kamera Kevin Childs, Daniel Nolting, Anupam Das

Sist, men ikke minst, søkte de gjennom alle brukerne på Strava. Forskerne påpeker at brukersøkfunksjonen er lite annonsert av Strava selv, men at man i praksis kan leite opp brukere som har registrert seg i en gitt by.

På denne måten var det mulig for forskerne å sammenligne endepunktene fra varmekartet, men spesifikt angitte brukeres personlige data, for å finne de korrelerende aktivitetspunktene på kartet og brukernes hjemmeadresser.

Foruten at aktivitetsdataen fra de offentlige profilene på Strava inneholder tidsstempler og avstander, så bruker svært mange sine reelle navn i appen. Det gjør det derfor enklere å både identifisere ruter med mønstre fra kartet, og kunne knytte denne dataen til konkrete personer og deres adresser.

Ikke 100 prosent presis

Brukerdata hentet fra Strava. Kamera Kevin Childs, Daniel Nolting, Anupam Das

Det er dermed ikke like sannsynlig at man finner hvem som helst på Strava. Det forutsetter nemlig at man har en relativt høy aktivitet. Med andre ord, jo mer aktiv, desto mer sannsynlig at du kan la deg spore.

Forskerne angir at presisjonsprosenten ligger på 37,5 prosent

– Med en terskel på 100 meter, og at offeret legger ut 308 aktiviteter, er sannsynligheten for å kunne bli oppdaget 37,5 prosent, heter det i rapporten.

Du kan velge å ha en privat konto

Det er derimot selvsagt mulig å velge en privat konto. I hvilket tilfelle hverken varmekartdata eller din personlige aktivitet vil være tilgjengelig for andre enn de du selv gir tilgang.

Forskerne peker likevel på at Strava burde gjøre det mulig å legge inn en sikkerhetsbuffer rundt ens eget hjem.

