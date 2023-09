USA: bruker AI for å fange opp rike skattesnyltere

Daniel Werfel, IRS. Kamera Mariam Zuhaib / AP / NTB

Skattemyndighetene i USA (Internal Revenue Service, IRS) skal ta i bruk kunstig intelligens for å slå ned på skattebrudd hos velstående innbyggere. Dette melder de selv i en pressemelding fra forrige uke.

IRS har tilsynelatende sett seg lei av at rike skattebetalere unngår å betale det de skylder staten i skatt, og ønsker å ta i bruk kunstig intelligens for å klare å fange opp dem som anvender «sofistikerte ordninger for å unngå skatt».

Faktisk oppdaget en rekke IRS-forskere og akademiske økonomer i 2021 at den rikeste 1 prosentsandelen av amerikanske inntekststakere ikke rapporterte mer enn 20 prosent av inntektene sine til IRS, skriver Fortune.

– Hvis du betaler skatten din i tide, bør det være spesielt frustrerende når du ser at velstående betalere ikke gjør det, skal IRS-guvernør Daniel Werfel ha uttalt til Fortune.

De nye AI-verktøyene vil prioritere skatteytere med høye inntekter, definert som dem med 1 million dollar i årlig inntekt, og som har over 250.000 dollar i skattegjeld.

1600 skattebetalere kan ha omgått skattereglene

Revisjonsverktøyet skal angivelig ikke påvirke skattebetalere med lavere inntekter, men vil rette seg spesifikt inn på en rekke store selskaper og økonomiske partnerskap. Det oppgis at verktøyet blant annet vil bli anvendt spesielt for å undersøke 75 av de største amerikanske selskapene, hvis dokumenterte eiendeler overstiger 10 milliarder dollar i gjennomsnitt.

De målrettede tiltakene vil blant annet rette seg mot eiendomsinvestering, hedgefond og advokatfirmaer. Altså økonomiske samarbeid som ifølge IRS kan ha klart å omgå reglene for skatt. Ifølge pressemeldingen kan det være opp mot 1600 skattebetalere som «skylder hundrevis av millioner av dollar i skatt».

– Nye verktøy hjelper oss å se mønstre og trender som vi ikke kunne se før, og som et resultat har vi større tillit til hvor vi skal lete og finne hvor store partnerskap skjermer inntektene, skal Werfel ha uttalt på en pressekonferanse, gjengitt av Fortune.

Oppdatert 11. september 2023, 12:32