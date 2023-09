Robotsuger-kongen Roborock lanserer egen vaskemaskin

Og en håndfull nye støvsugere.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Berlin/Tek.no: På åpningsdagen av den store forbrukerelektronikkmessen IFA i Berlin viste en rekke selskaper deres kommende produkter. Roborock, antageligvis mest kjent for å være merket som leverer de beste robotstøvsugerne, avslørte at de er i ferd med å utvide porteføljen med en vaske- og tørkemaskin.

Zeo One, som er navnet, virker nærmest å være en «greatest hits»-samling av funksjoner andre hvitevaremerker leverer i sine flaggskipsprodukter.

Den har først og fremst en kapasitet på 10 kg vask og 6 kg tørk og kommer med store beholdere for både vaskemiddel (580 ml) og tøymykner (420 ml) som skal være nok til en måneds vasking om maskinen kjøres annenhver dag. En funksjon også kjent fra blant annet Mieles maskiner, og du kan justere mengden vaskemiddel som brukes gjennom Roborocks app.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Vask og tørk på en time

Om du bare har en liten vask (inntil 1 kg tøy), skal maskinen klare å gjøre unna både vasking og tørking på bare en time. Roborock sier de har latt seg inspirere av såkalte zeolittmineraler, som blant annet brukes i oppvaskmaskiner for å gjøre tørkeprosessen raskere.

Zeo One har nemlig fått en zeolittskive på 33 centimeter øverst i maskinen, formet som en «bikube» og med det Roborock sier er et enormt overflateareal. Gjennom denne ledes fuktig luft fra trommelen, vannet absorberes og den tørre luften føres tilbake til trommelen.

«Zeo-cycle»-skiva ligger i toppen av maskinen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

På denne måten kan tørkingen gjøres i temperaturer som bare er litt over kroppstemperatur, som igjen er mer skånsomt mot følsomme tekstiler som ull og silke. Roborock har også integrert en funksjon blant annet LG har, nemlig en egen skyllefunksjon for lofilteret, som skal gjøre at du slipper å tømme dette selv.

Roborock Zeo One skal koste 1249 euro (cirka 14.500 kroner), men «til å starte med» vil den ikke selges på det nordiske markedet, opplyser Roborocks norske PR-byrå.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ny billig-robot

I tillegg til vaskemaskinen lanserer Roborock også to nye modeller innenfor deres mest kjente produktkategori, nemlig robotstøvsugere. Her lanserer de en ny «billigmodell» kalt Q5 Pro, som skal få en startpris på 349 euro (rundt 4000 kroner).

Denne blir utstyrt med Roborocks doble børstesystem som også toppmodellen S8 har for å fange opp mer smuss på gulvet, og vil også kunne støvsuge og moppe samtidig. Moppen er imidlertid av den «vanlige» typen, og kan verken løftes opp eller skrubbe, slik vi kjenner til fra de mest avanserte modellene.

Roborocks to nye modeller sammen med Q Revo, som ble lansert i sommer. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Sugekraften er oppgitt til 5500 Pa, som er 500 Pa mindre enn nevnte S8. Med den selvtømmende dokkingstasjonen RockDock Plus (som bruker støvsugerposer) er prisen 549 euro (snaue 6400 kroner), og da heter produktet Q5 Pro+.

Q8 Max og Max+ er i hovedsak samme produkt som Q5, bare med det Roborock kaller «Reactive Tech Obstacle Avoidance», altså et kamerasystem på framsiden. Det sørger for at støvsugeren ser og unngår ting som måtte ligge på gulvet. Her er prisen henholdsvis 499 og 699 euro uten og med dokkingstasjon.

Q5 Plus og Q8 Max har begge kombinert støvsuging og vasking. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Våtstøvsuger med noko attåt

Til sist lanserer Roborock en ny versjon av tørr- og våtstøvsugeren Dyad Pro (som vant vår siste samletest), kalt Dyad Pro Combo - i praksis den samme støvsugeren med avtagbar «motor» og et nytt arsenal av tilbehør som skal gjøre den enda mer fleksibel.

Nye Dyad Pro Combo. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Her er det blant annet et nytt, dedikert støvsugerhode for ren støvsuging, en motorisert minibørste for møbler og senger, slik vi også har sett blant annet hos Dyson, og et 2-i-1-hode med og uten børste for bruk med den avtakbare motoren som en håndholdt støvsuger.

Som tidligere vil dokkingstasjonen både rengjøre og tørke børstene, slik at du skal slippe at det begynner å lukte.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Prisen? 549 euro (cirka 6350 kroner). Her i Tyskland er det 130 euro (1500 kroner) mer enn den vanlige Dyad Pro, som i Norge koster 5490 kroner.

Oppdatert 31. august 2023, 08:37

