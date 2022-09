Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sennheiser lanserer mindre og billigere Ambeo-lydplanke

Full surround i en mye mindre forpakning.

Sennheisers nye Ambeo Plus-lydplanke er betydelig mindre og koster halvparten så mye som den eksisterende Ambeo-planken.

Sennheisers Ambeo har vært en av de heftigste lydplankene på markedet - selvfølgelig med matchende prislapp.

Nå lanserer Sennheiser en mindre og rimeligere versjon av Ambeo, kalt Ambeo Soundbar Plus - som de hevder skal være verdens «første frittstående 7.1.4-lydplanke».

Det betyr altså at planken skal gi et inntrykk av totalt sju vanlige surroundkanaler, én basskanal og fire høydekanaler.

Ni elementer

Det gjør den ved hjelp av tre forovervendte aluminiumselementer, to sidevendte og to oppovervendte, i tillegg til to firetommers basshøyttalere - til sammen ni høyttalere - fire mindre enn på storebror Ambeo (som nå døpes om til Ambeo Max). Total forsterkerkraft er på 400 watt.

Sennheiser Ambeo Plus.

Sammenliknet med Ambeo Max er Ambeo Plus også betydelig mindre, spesielt i høyden. Den måler nemlig 7,5 centimeter i høyden (7,7 med bein), mot 12,5 centimeter (13,5 med bein) for storebror.

Det bør gjøre at den passer under langt flere TV-er enn Ambeo Max gjorde. Da vi testet Ambeo Max var nemlig en av få innvendinger at den er såpass stor og tykk at den i praksis dekker over nederste del av skjermen om du har både planke og TV stående på en TV-benk. Planken er også cirka 20 centimeter smalere, og den veier omtrent en tredel av storebrorens voksne 18,5 kg.

Sånn sett kan man vel si at den konkurrerer mer direkte med produkter som Sonos Arc, nye Harman Kardon Citation Multibeam 1100 og Sony HT-A7000.

Fire innebygde mikrofoner lar lydplanken kalibrere lyden sin etter rommet, og planken støtter det meste av strømmeløsninger, som Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay 2 og Google Cast. Stemmestyring har den ikke, men du kan bruke andre Google Assistant-høyttalere til å spille musikk fra lydplanken.

Prisen er satt til 15.990 kroner, som er drøyt halvparten av hva Ambeo Max koster - selv om Sennheiser har en kampanje på egne nettsider nå, hvor den koster 24.990 kroner.

Ambeo Plus sammen med Ambeo Max og den nye Ambeo Sub.

Lanserer egen sub

Sammen med Ambeo Plus lanserer Sennheiser også en tilhørende subwoofer, «selvfølgelig» kalt Ambeo Sub. Basselementet måler åtte tommer, er paret med en forsterker på 350 watt og skal være i stand til å gjengi bass ned til 27 Hz - i audiofil-kvalitet, ifølge Sennheiser.

Subwooferen kobler til lydplanken trådløst, og Ambeo-systemet støtter inntil fire subwoofere samtidig. Også her justeres lyden til plasseringen ved hjelp av innebygde mikrofoner. Ambeo Max har hele tiden hatt subwoofer-utgang for å koble til en basskasse, men dette er første gang Sennheiser tilbyr sin egen og trådløse variant.

Prisen er satt til 7490 kroner, og både sub og lydplanke skal være tilgjengelig fra 15. september.

