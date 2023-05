Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nå slippes Logitechs «skykonsoll» i Norge

Lar deg spille alt fra Halo til Fortnite.

Kamera Logitech

Anders Brattensborg Smedsrud 16. mai 2023, 09:00 Lagre Lagre artikkel

Spillstrømming har ikke blitt like omfavnet som strømming av TV-serier og lyd ennå, men Logitech håper nok at flere vil få øynene opp for konseptet når de i dag slipper sin første håndholdte skykonsoll, «G Cloud Gaming Handheld».

Den lover mulighet til å strømme alt fra populære titler som Fortnite og Minecraft, til tunge AAA-spill som Halo, Assassins Creed, Forza Horizon, Battlefield og andre.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Alt du trenger er grei internettdekning og et abonnement hos Xbox Game Pass eller Nvidias Geforce Now, eventuelt en spill-PC med Steam som kan strømme spillet til den via wifien hjemme.

Med et abonnement på «Shadow Cloud Computing» kan du også få tilgang til din egen virtuelle PC i skyen. Ettersom den kjører Android (versjon 11 – gammel!) kan den dessuten drive spill fra Play Store, men da med den lokale maskinvaren som ikke er all verden.

Logitech tror særlig G Cloud kan falle i smak hos deg som vil:

spille PC-spill når du er bortreist

spille de nyeste spillene, men ikke har en kraftig nok datamaskin

ofte opplever at TV-en i stua er opptatt

Logitech G Cloud Gaming Handheld annonse Sjekk prisen

Kamera Logitech

Fordeler og ulemper ved å strømme

Fordelen med at konsollen strømmer spillene er flere. Den trenger ikke ha kraftig maskinvare, og blir rimeligere. I tillegg er det lettere å holde vekten nede og batteritiden oppe. Begge viktige egenskaper for en håndholdt.

G Cloud veier 463 gram og skal holde det gående i inntil 12 timer. Den har heller ingen vifter.

Til sammenlikning veier Asus ROG Ally, som kjører spillene selv, 608 gram, mens batteriet oftest takker for seg etter halvannen time. Den har også en vifte, og er mye dyrere.

G Cloud kommer selvsagt med sine ulemper også. De to største er at du jo alltid må være koblet til nett for å spille. Dermed utgår kanskje spilling på buss og bane om du ikke har stabil dekning og god datapakke.

I tillegg skjer all prosesseringen på en datamaskin langt borte, noe som gir forsinkelse fra du trykker på knappene til det skjer en handling på skjermen. Forsinkelsen vil variere fra tjeneste til tjeneste og tid på døgnet. Hvor merkbar den er kommer an på hva du spiller.

Skytespill og racingspill, eller de som har veldig intenst gameplay, er kjent for å gi en dårlig opplevelse når de strømmes. Andre sjangre som strategispill, simulering, plattformere, hjernetrim og lignende kan på sin side både se og føles bra.

God skjerm

G Clouds systembrikke er en middelmådig åttekjernet Snapdragon 720G, og med seg har den 4 GB minne. WiFi 5 og blåtann sikrer trådløs kommunikasjon, mens konsollen lades fra 0 til 100 på 2,5 timer via USB-C.

Den 7-tommer store IPS-skjermen med Full HD-oppløsning gir høy pikseltetthet og god innsynsvinkel. Panelet kan vise 60 bilder i sekundet, som bør holde i massevis for skyspilling, og skal nå 450 nits lysstyrke, som bør gjøre det mulig å spille utendørs.

Den har samme knappeoppsett som en Xbox-kontroller og mulighet for å tilpasse dette i programvaren. Gyrosensorer og haptisk tilbakemelding lar deg styre spill med bevegelse og få tilbakemelding.

Prisen blir 3999 kroner, melder Logitech. Vi jobber med en test, men frem til den blir klar kan du sjekke ut førsteinntrykket vårt:

Mer om LogitechSpillstrømmingGaming