Sendte venneforespørsler automatisk

Nå beklager Facebook feilen.

Det kan være mange grunner til at du besøker noens Facebook-profil, men få liker nok tanken på at det blir sendt ut automatisk venneforespørsel om du kikker innom.

Likevel var det akkurat det som skjedde sent forrige uke. Da opplevde mange Facebook-brukere at det ble sendt ut venneforespørsler fra profilene deres uten at de selv hadde bedt om det.

Alt som skulle til var at du hadde tittet innom profilen til noen du ikke allerede var venn med, som vist under:

Facebook beklager

Meta, selskapet som eier Facebook, har bekreftet problemet og kommentert det slik overfor nettstedet The Daily Beast:

– Vi har fikset en feil som oppsto i sammenheng med en app-oppdatering og forårsaket at noen venneforespørsler ble sendt automatisk. Vi har nå stoppet dette fra å skje og ber om unnskyldning for eventuelle ulemper det har medført.

Ikke gått ubemerket

Mens en kan tenke seg at det som følge av feilen har oppstått en del kleine situasjoner, gikk ikke blemmen bare utover nysgjerrige Facebook-brukere. Også de som for eksempel stakk innom andres profiler med hensikt å blokkere dem, ble avslørt.

På Twitter er det fullt av brukere som reagerer på feilen. Enkelte er sinte, noen synes det var artig at Facebook plutselig avslørte «stalkerne» deres mens andre bare virker å ville synke ned i jorden og forsvinne etter hendelsen.

