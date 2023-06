Riot truer med å avlyse neste League of Legends-sesong

Spillerne streiker i protest mot nylig endring.

Kamera Riot Games

Hannah Alvestad 1. juni 2023, 13:18 Lagre Lagre artikkel

Selskapet bak det populære spillet League of Legends truer med å avlyse denne sommerens e-sportssesong i League Championship Series (LCS) i Nord-Amerika, på grunn av en proteststreik fra spillere.

Protesten kommer som følge av endringer Riot Games har gjort på de lavere divisjonene. Endringene innebærer at det ikke lenger er obligatorisk for lagene i LCS å stille med et eget lag i utfordrer-divisjonen North American Challengers League (NACL).

Dersom sesongen blir avlyst, vil ikke spillere i Nord-Amerika kunne kvalifisere seg til verdensmesterskapet i League of Legends.

Riot har utsatt årets sommersesong i to uker, i håp om å komme til enighet med spillere og LCS Players Association (LCSPA), som er en forening drevet av og for profesjonelle gamere. Ifølge Riot skal ikke lag, partnere, ansatte og andre som er knyttet til LCS bli påvirket negativt av toukerspausen.

Mange vil miste jobben over natten

Ifølge Riot skal LCS-lag ha ønsket selv å kutte ut kravet om å stille med ett lag i NACL, slik at lagene skal få mer «operativ og finansiell fleksibilitet».

Etter endringen kom i mai meldte kun tre LCS-lag på spillere i NACL, hvor resten ønsket å droppe utviklingsarenaen for lovende talenter. LCSPA opplevde denne endringen som problematisk, og sa i en uttalelse at realiteten er at så mange som 70 spillere, trenere og managere vil miste jobben over natten.

I tillegg pekte de på at over halvparten av spillerne i LCS kom fra den lavere divisjonen NACL. De lavere divisjonene i andre regioner som Europa, Korea og Kina gjør det godt, ifølge LCSPA, mens Riots endring gjør at betalte jobber og en fremtid innenfor e-sport blir umulig for aspirerende profesjonelle esport-utøvere.

Av de 50 spillerne i LCS, stemte majoriteten ja til en streik som følge av endringene gjort av Riot.

Blant annet ønsker LCSPA at Riot skal innføre en opprykningsordning mellom divisjonene, slik Riot allerede har for spillet Valorant. De har også bedt om låste kontrakter for vinnere og øremerkede midler til lønninger for spillere i NACL.

I tweeten under er alle kravene til LCSPA.

Ikke overkommelige krav

Sjefen for League of Legends globalt, Naz Aletaha, forteller at enkelte av kravene ikke er overkommelige. Om de øremerkede midlene til NACL-spilleres lønninger, svarte Aletaha:

– Dette er et krav om flere millioner i finansielle midler for NACL. Det er ikke overkommelig - og for å være brutalt ærlig, det bør ikke være nødvendig. Vi har to andre nivå 2-ligaer rundt verden som har suksess på egen hånd, og vi tror at NACL kan oppnå det og.

I tillegg fortalte Aletaha at Riot gir organisasjonen som driver NACL et engangsbeløp på 300.000 dollar, omtrent tre millioner norske kroner, for å få en start på sommersesongen og tilby støtte til lagene.

LSCPA har sagt at de håper å starte en dialog som kan resultere i meningsfylt og samarbeidsdrevet handling for å få spillerne deres tilbake hvor de ønsker å være: konkurrerende for fans på LCS-scenen.

– Uten spillere er det ingen liga, det er ingen e-sport.

1. juni 2023, 13:18