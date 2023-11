Instagram hadde problemer

Publisert i går 15:04

Instagram hadde tekniske problemer, torsdag ettermiddag.

Flere tusen meldte om feil på Instagram på nettstedet Down Detector rundt klokken 15:00, men etter omtrent en halvtime med trøbbel virker problemene å være løst.

Meta, som eier Instagram, har ennå ikke sagt noe om problemene.

Som vanlig i slike situasjoner flommet brukere til andre sosiale medier for å melde om feilen, og denne gangen var intet unntak.

På X - tidligere kjent som Twitter - dukket det raskt opp hundrevis av meldinger fra Instagrambrukere som meldte om problemer.

Problemer med å laste innhold

Én bruker på Down Detector fortalte at feilen uttartet seg ved at appen ikke vil laste inn noe innhold, og det gikk heller ikke an å laste inn innholdet på nytt.

Det var imidlertid ikke alle som hadde problemer. For flere i Tek.no-redaksjonen fungerte appen feilfritt, mens andre kollegaer hadde problemer. Der slet appen både med å laste inn nye historier og nytt innhold i den vanlige nyhetsstrømmen.

Ikke første gang

Nedetider på store tjenester som Instagram er ikke akkurat nytt, men det er nesten et år siden tjenesten hadde et kjempeproblem. I oktober 2022 slet nemlig brukere med at kontoen deres plutselig ble slettet fra tjenesten, med beskjed om at de var suspenderte.

Dette viste seg å være en feil, men det tok mange timer før kontoene var tilbake og brukerne fikk tilgang til tjenesten igjen.

Heldigvis ble ikke problemene så store denne gangen, selv om vi kunne høre et par desperate vræl fra MinMote-redaksjonen som vi deler kontorplass med.