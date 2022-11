Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony PlayStation VR2 har fått pris og lanseringsdato

Dyrere enn forgjengeren.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Det har gått seks år siden Sony slapp PlayStation VR til sin spillkonsoll PlayStation 4. Men mye har skjedd siden 2016, og det er derfor med god grunn at mange venter på neste generasjon virtuell virkelighet fra den gjengen.

Navnet har vært kjent en stund: Sony PlayStation VR2. Nå har vi også fått en lanseringsdato: 22. februar 2023. På prislappen står det veiledende 599,99 euro, som betyr at vi havner på drøye 6000 kroner her hjemme.

Ifølge Sonys blogginnlegg om saken skal det være mulig å forhåndsbestille selve VR-settet og tilbehør fra 15. november. Om dette gjelder også gjelder for det norske markedet er vi usikre på, da vi i skrivende stund ikke har fått noe svar fra butikkene.

Uansett er det klart at PlayStation VR2 vil komme med det du trenger: Hodesett, hodetelefoner og to håndkontrollere. I tillegg trenger du selvsagt en PlayStation 5.

Ladestasjon kan jo være kjekt å ha, men er ikke en kritisk nødvendighet.

Foruten dette har Sony utviklet en egen ladestasjon som skal sørge for en enkel måte å holde Sense-kontrollerne ladet opp på. Det kjekke er at du da slipper å surre med USB for lading. Det kjipe er at ladestasjonen har fått en pris på 50 euro.

Haptisk tilbakemelding og øyesporing

Sony går ikke i noe dypdykk i selve teknologien i sitt innlegg, men vi får vite at deres såkalte «sense-teknologi» inkluderer elementer som haptisk tilbakemelding for både headset og kontrollere, øyesporing, 3D-lyd og adaptive trigger-knapper.

En kort liste over de tekniske spesifikasjonene forteller også at selve hodesettet vil ha en total oppløsning på 4000 x 2040 piksler og synsvidde på omtrent 110 grader.

Ifølge Sony selv vil det nye hodesettet både være litt lettere og tynnere enn forgjengeren, for ikke å glemme luftigere. Det vil også være mulig å justere avstanden mellom linseelementene.

Forventer 20 spilltitler ved lansering

Gode VR-spill vokser ikke på trær, så foruten nyheten om PlayStation VR2 har vi også fått vite at Sony har elleve nye VR-titler på gang. Men allerede til lanseringen forventer de å ha rundt et snes VR-spill som skal fungere bra med PlayStation VR2.

Horizon Call of the Mountain blir den store lanseringstittelen sammen med PlayStation VR2 og skal etter planen også slippes i en kjekk bundle.

Blant disse har vi Horizon Call of the Mountain – naturligvis fra det populære Horizon-universet – som lanseres samtidig med det nye VR-settet. Call of the Mountain skal visstnok være bygget opp fra grunnen med tanke på å vise hva PlayStation VR2 og nestegenerasjons VR-maskinvare skal være i stand til.

Vi gleder oss.

Tekniske spesifikasjoner for Sony PlayStation VR2-hodesett:

Display OLED Skjermoppløsning 2000 x 2040 per øye Oppfriskningsrate​ 90Hz og 120Hz Avstand mellom linser Kan justeres Synsvinkel Omtrent 110 grader Sensorer Bevegelse: Tre-akset gyroskop og tre-akset akselerometer​・Nærhetssensor Kameraer 4 kameraer for sporing av headset og kontrollere​・IR-kameraer for øyesporing Tilbakemelding​ Vibrasjon i hodesettet Kommunikasjon med PS5 USB Type-C Lyd​ ・Input: Innebygd mikrofon​・Output: Stereo hodetelefonjack

Tekniske spesifikasjoner for Sony PlayStation VR2-kontrollere:

Knapper​ [Right]​PS button, Options button, Action buttons (Circle / Cross), R1 button, R2 button, Right Stick / R3 button​[Left]​PS button, Create button, Action buttons (Triangle / Square), L1 button, L2 button, Left Stick / L3 button Sensorer/Sporing Bevegelse: Tre-akset gyroskop og tre-akset akselerometer / Berøringssensor for fingre / IR LED for posisjonssporing Tilbakemelding​ Trigger-effekt (på R2/L2 button), Haptisk tilbakemelding Port USB Type-C Kommunikasjon​ Bluetooth Batteri Innebygd oppladbart

