Nå blir «intelligent» chatbot betaltjeneste

Lanserte ChatGPT Plus.

Det har lenge vært ventet at OpenAI og ChatGPT ville lansere en betaltjeneste. Og nå er de i gang, men ikke helt på den måten de først hintet om.

På Twitter melder de nemlig om den nye tjenesten ChatGPT Plus, der brukere for en månedspris på 20 dollar, rundt 200 kroner, kan hoppe frem i køen dersom serverne er fulle.

Samtidig beholder de en gratis utgave av tjenesten slik som i dag, der du altså kan møte beskjeder om at tjenesten ikke er tilgjengelig fra tid til annen.

I første omgang rulles abonnementet ut for amerikanske brukere, men det skal åpnes opp for internasjonale brukere etter hvert, og OpenAI har lagt ut en registrering for venteliste på sine sider.

Blir brukt til mye

Den mye omtalte tjenesten basert på maskinlæring og kunstig intelligens har blitt brukt til alt fra skolejuks til diagnostisering av sykdommer og lynrask programmering.

Men en ulempe med den er at den krever enorme ressurser av datamaskinene den kjører på, og derfor har det ofte vært både ventetider og rett og slett beskjeder om at nå er det fullt for brukerne som har ønsket å stille spørsmål til tjenesten.

Har undersøkt betalingsvilje

Denne måneden har OpenAI tilsynelatende sondert terrenget for betalingsvilje blant sine brukere. De startet med en spørreundersøkelse for brukerne, med spørsmål om hva de ville betalt for prioritert tilgang og fritt antall interaksjoner med chattetjenesten, før det i slutten av januar ble kjent at brukere en foreløpig ChatGPT Pro-tjeneste hadde fått månedspriser på 42 dollar.

Akkurat hvor dette nye Plus-abonnementet passer inn er foreløpig uklart, men det er i hvert fall langt mer tilgjengelig for vanlige brukere enn prisene det så langt har vært lekt med.

Månedspriser på mange hundre kroner kan gi mening for brukere som tjener penger på å støtte arbeidet sitt med svar fra chatboten, mens for vanlige brukere som kun bruker den som del av sitt hverdagsliv er en pris på 20 dollar mer i tråd med det andre «komforttjenester» så som Netflix eller lydbokabonnement koster.

Foreløpig er ChatGPT alene

ChatGPT er kun ett av flere omtalte gjennombrudd i kunstig intelligens den siste tiden, der også tjenester som bildegeneratorene Midjourney og Dall-E har fått mye oppmerksomhet. Men som ren teksttjeneste som gir automatiske svar på alt mellom himmel og jord er det ingen andre tjenester som har skapt fullt så mye virak som ChatGPT har gjort. Det er til og med blitt et politisk spørsmål her til lands om hvordan skolesystemet vårt skal forholde seg til den nye tjenesten.

Foreløpig meldes det om at Google jobber hardt for å møte tjenesten, uten at vi vet akkurat hvordan det vil skje. Foreløpig kan det se ut som de vil ha sin egen spørsmål-og-svar-løsning som del av verdens største søkemotor.

Samtidig satser Microsoft tidlig på ChatGPT, og har betalt OpenAI for blant annet å kunne gjøre tjenesten til en bestanddel i sin søkemotor, Bing.

Ville du betalt for å bruke ChatGPT? Syng ut i kommentarfeltet.