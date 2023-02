GTA-spillere hevder de blir hacket når de spiller online

Krever at spillselskapet bak kommer på banen

Kamera Rockstar Games

En rekke PC-spillere har de siste dagene hevdet at de får dataen si utnyttet når de spiller Grand Theft Auto V Online. De mener det hele skyldes en sikkerhetsfeil.

Den påståtte feilen skal angivelig gi andre mulighet til å ta over, redigere eller korrumpere PC-spillernes kontoinformasjon. I noen tilfeller har spillere rapportert om at spill- og kontodata er blitt slettet, mens andre igjen har hevdet at spillvalutaen deres er blitt stjålet.

Dette skriver Gizmodo.

I de verste tilfellene, forklarer avisen, skal feilen ha gitt mulighet til å overskrive spillernes PC-filer.

Spillselskapet bak GTA, Rockstar Games, har ikke offisielt kommentert situasjonen.

Begynte i helgen

Nyheten om den mulige sikkerhetsfeilen begynte å dukke opp i løpet av helgen. Da var det spesielt en twitterkonto, Tez2, som er kjent for å oppdatere med Rockstar-nyheter på en jevnlig basis, publiserte forholdsvis mye om feilen. Det skal også ha kommet inn en rekke klager i Rockstars offisielle støttesider.

– Gta online på PC er for øyeblikket uspillbart på grunn av alvorlige utnyttelser. Dette må fikses, skrev en bruker.

En annen oppgir å være redd for å spille online, mens andre fremstår rent forbannet over feilen.

– TA DEG SAMMEN ROCKSTAR!, leser kommentaren.

Reddittråd oppfordrer til masserapportering

Utenfor selve Rockstars egne støttesider, har det også startet opp en egen tråd på Reddit, som handler om nettopp sikkerhetsfeilen. Der oppfordres spillere til å unngå spillet inntil videre, samt å masserapportere feilen til Rockstar.

– Vi må masserapportere dette til Rockstar slik at de ikke kan ignorere det, står det i et festet innlegg i Reddittråden.

I den samme tråden uttrykker flere spillere frustrasjon over det de mener er manglende anerkjennelse av de faktiske forholdene.

– Det absolutt mest utilgivelige elementet i dette. R* er mer opptatt av dårlig presse enn å fortelle folk i hvilken grad spillet deres har blitt brutt og hvilken fare det utgjør for deres personlige informasjon, kommenterte en bruker.

– Det får meg virkelig til å tenke det verste, hvis de ikke en gang kan komme ut og si at X er trygg for nå.

Ifølge Twittertråden til Tez2 skal Rockstar likevel være klar over problemet, og skal angivelig ha kartlagt hvilke kontoer som er berørt. Men de har altså ikke kommet med en offisiell uttalelse om problemet.

Ifølge en annen nettside, BleepingComputer, skal sårbarheten allerede være tilegnet sporingsbetegnelsen CVE-2023-24059, som beskriver at feilen gir anledning til en utenforstående å «kjøre delvis kode eller endre filer på PCen».