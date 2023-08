Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nettsted: Bose skal lansere «QuietComfort Ultra»

Boses QuietComfort-serie ser ut til å få en splitter ny toppmodell. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bose skal ha to produkter under navnet QuietComfort Ultra på vei. Det melder de vanligvis ganske pålitelige ryktemakerne i nettstedet MySmartPrice og Steve Hemmerstoffer, kanskje bedre kjent som OnLeaks på X/Twitter.

QuietComfort Ultra Headphones skal være Boses nye flaggskips-hodetelefoner, og få et litt mer påkostet design enn dagens Bose QuietComfort 45.

Dette skal være Boses nye QuietComfort Ultra Headphones. Kamera Onleaks/MySmartPrice

Ut fra de mange promobildene MySmartPrice har fått fatt i, ser vi at Bose tilsynelatende fortsetter med fysiske knapper på hodetelefonene sine, men at det er såpass få at det sannsynligvis også er snakk om noen form for touchkontrollere her, slik blant annet konkurrenten Sony har. The Verge har også fått fatt i «ordentlige» bilder av hodetelefonene, som også tyder på at bildene til MySmartPrice er ekte.

Nettstedet DeaLabs skrev før helgen at de hadde fått fatt i alle spesifikasjonene, og nevner blant annet kraftigere støydemping enn før, teknologi som tilpasser lyden etter formen på ørene dine og inntil 24 timers batteritid. De hevder også at det vil følge med en USB-modul i esken, slik at du kan koble hodetelefonene til en PC trådløst uten å måtte bruke bluetooth.

Allerede i februar ble for øvrig navnet QuietComfort Ultra og et bilde av hodetelefonene publisert på Twitter, den gang av Android Authority-skribent Kamila Wojchiechowska. Det bildet har siden blitt tatt ned på forespørsel fra opphavsretts-innehaveren.

QuietComfort 45. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppfriskede propper

Bose QuietComfort Ultra Earbuds skal være en mer direkte oppfølger til dagens QuietComfort Earbuds II, som vi var svært fornøyde med da de ble lansert i fjor høst. Ut fra MySmartPrices bilder ser også designet ut til å være tilnærmet identisk med fjorårets modell.

DeaLabs spekulerer imidlertid i at vekten på hver ørepropp skal være nærmest halvert fra QC Earbuds II, som i tilfelle vil være en svært kjærkommen endring. Boses ørepropper er nemlig langt fra de minste og letteste på markedet.

Nettstedet peker også på inntil seks timers batteritid, som vil være greit, men også der langt fra markedsledende. Etuiet skal også by på tre ekstra ladinger.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds, ifølge flere lekkasjer. Kamera OnLeaks/MySmartPrice

Bose har naturlig nok ikke kommentert lekkasjene. MySmartPrice peker på at selskapet lanserte sine QC Earbuds II i september i fjor, og at vi derfor kanskje kan forvente å se de nye produktene i løpet av en måned eller to.

DeaLabs hevder også å vite de franske prisene, på henholdsvis 500 euro for QuietComfort Ultra Headphones (over 5700 kroner med dagens kurs) og 350 euro (rundt 4000 kroner) for øreproppene. Frankrike har også «bare» 20 prosent moms, så kanskje blir det enda noe stivere i Norge.

Dagens QC45 koster for tiden drøyt 3000 kroner, så det vil uansett være snakk om et heftig prispåslag. Det samme gjelder QC Earbuds II.

Dagens QuietComfort Earbuds II. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tung konkurranse

Både hodetelefonene og øreproppene kommer for øvrig til et marked med veldig stiv konkurranse. Apples andregenerasjons AirPods Pro byr fortsatt på svært god støydemping, og Sony lanserte nylig sine vanligvis utmerkede 1000X-propper i versjon fem.

På hodetelefonsiden er det også Sony og Apple som er hovedkonkurrentene, henholdsvis med WH-1000XM5 og AirPods Max - men Boses QC45 har vært betydelig billigere og hakket mer funksjonsfattig enn begge disse - selv om støydempingen hos alle er utmerket.

Oppdatert 14. august 2023, 09:03