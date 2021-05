HTC har avduket Vive Pro 2

Høyere oppløsning og raskere frekvenser skal gi enda heftigere VR.

HTC

Vegar Jansen 11 Mai 2021 18:00

HTC har i dag dratt sløret av sitt mest avanserte VR-produkt hittil. Nyvinningen er ment å være en arvtager etter selskapets Vive Pro fra tre år tilbake, og har derfor også fått navnet HTC Vive Pro 2.

Men en slik etterfølger kommer selvsagt med en god del forbedringer sammenlignet med den originale Pro.

null Oppløsning Synsbredde Bildefrekvens HTC Vive Pro 2 4896 x 2448 piksler (2448 x 2448 per øye) 120 grader 120 Hz HTC Vive Pro 2880 x 1600 piksler (1440 x 1600 per øye) 110 grader 90 Hz HTC Vive 2160 x 1200 piksler (1080 x 1200 per øye) 110 grader 90 Hz

Den opprinnelige Vive Pro var ment å være et skikkelig steg opp fra den originale Vive fra 2016. Men egentlig var denne modellen i hovedsak noen skritt bedre når det gjaldt ergonomi og komfort.

Jo, den hadde også høyere oppløsning, men bildekvaliteten var fremdeles ikke påfallende mye bedre enn på den første Viven.

Vive Pro 2 har på sin side fått enda mer høyoppløste skjermer, noe som gir en bredde på nærmere fem tusen piksler totalt. Dette skal ifølge HTC selv nærmest fjerne «gittereffekten» som kan være fremtredende på en god del VR-visir ettersom man kan se mellomrommet mellom pikslene.

Det skal også gjøre det langt enklere å plukke ut detaljer eller lese skrift i spill og simuleringer.

Med fire basestasjoner (versjon 2.0) tillater Vive Pro og Pro 2 et «spillområde» på opptil 10 x 10 meter. HTC

Oppløsningen er ikke bare et solid skritt opp fra den første Vive Pro, men den er også høyere enn hos Oculus Quest 2 , som per i dag er et av de aller beste VR-settene på markedet ment for vanlige folk. Dette har 3664 x 1920 piksler totalt, mens Vive Pro 2 altså kan skilte med 4896 x 2448 piksler når vi regner med begge øynene.

Skjermene til HTC Vive Pro 2 kan som vi ser også by på høyere oppdateringsfrekvenser enn forgjengerne eller Oculus Quest 2. Takket være en ny design på linseelementene er også synsbredden (field of view) et hakk større med omtrent 120 grader. Som kjent er det enklere å leve seg inn i en virtuell verden når du ikke har «tunnelsyn».

Krever sin maskinvare

Samtidig skal vi ikke glemme at HTC Vive er et ganske annet dyr enn for eksempel nettopp Oculus Quest 2. Sistnevnte er et frittstående hodesett som drives av «mobilplattformen» Qualcomm Snapdragon XR2, og krever hverken ledninger eller en PC for å tas i bruk.

HTC

Med HTC Vive – og Pro 2 spesielt – er du på den annen side avhengig av å ha en ganske kraftig PC for å drive de virtuelle omgivelsene. For til det fulle å utnytte hodesettets 5K-oppløsning og frekvens på 120 Hz har HTC samarbeidet med AMD og Nvidia for å optimalisere videostrømmen, som blir komprimert med VESAs DSC (Display Stream Compression)-standard.

Vive Pro 2 kan for øvrig også brukes trådløst sammen med HTCs Vive Wireless Adapter , men da begrenses oppdateringsfrekvensen til 90 Hz.

Svaret på spørsmålet om hvor god PC man trenger, er «så god som mulig». På HTCs liste over minimumskrav finner vi en Intel Core i5-4590 eller AMD Ryzen 1500, samt et Nvidia GeForce GTX 1060 eller AMD Radeon RX 480, men dette vil ikke la deg utnytte hele potensialet i Vive Pro 2.

For å kjøre VR i full oppløsning med dette hodesettet mener HTC at du minst trenger et grafikkort tilhørende GeForce RTX 20-serien eller Radeon RX 5000-serien.

For spesielt interesserte

HTC legger ikke skjul på at Vive Pro 2 i hovedsak er lagd for et relativt smalt publikum. I tillegg til at VR-maskinvaren i seg selv koster en god slump penger, krever det altså også en ganske heftig datamaskin til å holde orden på alle pikslene.

Selve Vive Pro 2-hodesettet skal kunne forhåndsbestilles fra i dag, men vil ikke være i handelen før den 4. juni. Veiledende utsalgspris er satt til 8.499 kroner.

For ordens skyld nevner vi at Pro 2-visiret vil fungere sammen med både nye og gamle basestasjoner og kontrollere. Samt altså den trådløse adapteren og kompatibelt tredjepartsutstyr, blant annet fra Valve.

Dersom du vil ha full pakke, som da også inkluderer basestasjoner og håndkontrollere i versjon 2.0, må du pent vente til august måned.

For bedriftene: Vive Focus 3

Vive Focus 3 er et frittstående VR-sett som består av et visir og to kontrollere. HTC

Foruten Vive Pro 2 lanserer også HTC det frittstående hodesettet Vive Focus 3, som i hovedsak er ment for organisasjoner og bedrifter.

Focus 3 har fått det samme løftet i ren oppløsning som Pro 2, men ettersom den er drevet av Qualcomms Snapdragon XR2-plattform – som vi altså også finner i Oculus Quest 2 – er oppdateringsfrekvensen begrenset til 90 Hz.

Den har også noen fiffige løsninger som lett utskiftbare batterier og ansiktsputer, samt «omvendt» støykansellering for å forhindre at den åpne lydløsningen lekker for mye ut i rommet.

Vive Focus 3 har fått en prislapp på nesten15.000 kroner.