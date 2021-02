2020 ble et rekordår for laptopsalg

Analytiker: – Historisk digital omlegging.

Etter mange år med fall i PC-salget tok det seg kraftig opp i 2020 - og økningen er ventet å fortsette inn i 2021. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 28 Jan 2021 16:15

Bærbare PC-er har hatt en humpete ferd de siste ti-femten årene. Salget har gått ned og hentet seg inn igjen, både rundt finanskrisen og senere i siste tiår . Sammen med nedturene har dommedagsprofetiene for PC-en tidvis dukket opp - som da Dell i 2013 så mørkt på det , og mente at mobilprodukter tok over.

Mot det bakteppet er det uvanlige tall som har dukket opp i en Statista-prognose tidligere i januar . Der blir det vist til at det i 2019 ble solgt 173 millioner bærbare PC-er, mens 2020 gjorde et voldsomt hopp og endte på 218 millioner PC-er. En økning på hele 26 prosent i bærbar-salget.

Samtidig fortsatte salget av stasjonære PC-er å tape terreng. 79 millioner PC-er som sitter fast ble solgt i løpet av fjoråret - langt unna de 157 millionene som ble solgt i 2010. Stasjonært utstyr har falt jevnt og trutt de sist årene.

Slik ser utviklingen på PC-fronten ut for de siste årene, ifølge Canalys. Canalys

Canalys: Historisk digital omlegging

Totalt økte altså antallet PC-er solgt i 2020 kontra året før, og økningen i stasjonært er ventet å fortsette inn i 2021. Tallet er forøvrig ikke unikt for Statista - også Canalys melder om sterk økning . Deres tall tar ikke ned nettbrett, men inkluderer stasjonære PC-er, arbeidsstasjoner og bærbare PC-er. Canalys’ tall viser en økning på 25 prosent blant de bærbare PC-ene, men de oppgir noen flere solgte - 235,1 millioner.

Canalys viser til pandemien som driver for det voldsomme salget, og forskningssjefen Raushabd Doshi, forklarer at PC-bransjen fortjener all suksessen den har fått, som har klart å møte etterspørselen i et år med historisk digital omlegging.

Elektronikkbransjen: Økning i hjemmekontorutstyr

Selv om Elektronikkbransjen ikke sa stort om bærbare PC-er isolert sett i fjor, snakket også de om omlegging til hjemmekontor på sensommeren i fjor. En kraftig økning i salg av skjermer, webkamera og mus og tastatur ble nevnt da de presenterte fjorårets salgstrender der elektronikksalget i sin helhet økte kraftig.

Ved siden av arbeidsutstyr kunne de også vise til at både spill-PC-er og spillkonsoller hadde økt, og at også frysebokser hadde tatt av i året mange av oss fylte boden med hermetikk og dopapir.

En ting folk kjøpte mindre av var derimot utstyr for å fjerne hår.

Elektronikkbransjen sa naturlig nok ingenting om hvordan det har gått med salget av hårstrikk eller rutete flanellskjorter, men det er mulig vi kan vente oss et oppsving i manbuns når alle kommer ut av hi etter pandemien.