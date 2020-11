All infoen om PlayStation 5 samlet på ett sted

Sony har publisert en guide til konsollen sin.

PlayStation 5. Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 10 Nov 2020 08:50

Vi testet nylig Sonys splitter nye femtegenerasjons konsoll, PlayStation 5, og selv om vi foreløpig ikke kunne sette noen karakter er det unektelig mange nyvinninger og interessante endringer her. Såpass mange at Sony selv har publisert en egen «alt du må vite»-guide til konsollen sin, ifølge Engadget .

Under navnet «PS5: The Ultimate FAQ» lister Sony opp en veldig, veldig lang liste av spørsmål og svar om den nye konsollen. Siden er såpass lang at du skal scrolle fra deg godt for å komme til bunnen, så finner du ikke svar her er det godt mulig at Sony heller ikke veit.

Siden ble lenket til av selskapet selv på Twitter:

Blir region-fri

En av de største «nyhetene» fra siden er det faktum at PlayStation 5 blir helt region-fri, akkurat som PlayStation 4 var. Det betyr at du ikke vil bli låst ute av spill bare fordi du har kjøpt dem i eksempelvis USA, men deretter flytter til Europa og ønsker å fortsette å spille. For eksempel.

Kontrolleren blir å få i flere fargevarianter. Niklas Plikk, Tek.no

Sony melder også om at det ved lansering vil bli tilgjengelig andre fargevarianter av kontrolleren, men ikke av selve konsollen. På siden står også de nøyaktige fysiske målene til konsollene (digital og med diskdrev), slik at du kan måle om den får plass i bokhylla eller TV-hylla før kjøp.

Sony melder også i artikkelen om at de vil komme med nøyaktig informasjon senere om hvilke SSD-er som er kompatible for å utvide lagringen på PlayStation 5, et stort spørsmål som stod ubesvart i testen vår . Det vil uansett kreve at man skrur opp konsollen og installerer en egen M.2-SSD, som er noe mindre elegant enn Xbox Series X’ proprietære SSD-port men også mer standardisert sett opp mot «vanlige» PC-er.

Selskapet anbefaler uansett at man venter med å kjøpe M.2-SSD til de har laget en liste over hvilke SSD-er som er kompatible.

For øvrig lister Sony opp ekstremt nøyaktig informasjon om både spesifikasjoner på maskinvaren såvel som mer generelle og juridiske spørsmål, mye mer enn det som vanlig er for slike selskaper. Så om du har spørsmål, er dette siden for å finne svar. Først og fremst konsollspørsmål, altså.