Allerede lei av de ny ikonene til Google?

Ny utvidelse gir deg dem tilbake.

Niklas Plikk, Tek.no

Ole Henrik Johansen 5 Nov 2020 08:25

Google endret nettopp utseende på ikonene til Gmail, Calendar, Drive, Docs og Meet. Men ikke alle har latt seg begeistre av endringen, og mange har ment at de nye ikonene er altfor like hverandre.

Nå kan du imidlertid gjøre noe med dette. Takke være en en utvidelse til nettleseren Chrome kan du få tilbake de gamle ikonene, melder Gizmodo .

Vanskelig å skille fra hverandre

Google introduserte de nye ikonene som en del av utrullingen av «Google Workspace». Meningen med denne nye løsningen er at selskapet enklere skal kunne konkurrere med Microsofts Office-produkt.

Det som virker å være det største problemet med de nye ikonene, er at de er veldig like hverandre. Som små ikoner i fanene på nettleseren din kan det være en prøvelse å skille spesielt ikonene til Calendar, Drive, Docs og Meet fra hverandre.

Er du i tillegg fargeblind kan utfordringene være enda større, siden alle ikonene er laget i de samme, sterke fargene.

Claudio Postinghel.

Endrer ikonene i fanene

Utvidelsen som lar deg endre tilbake til de gamle ikonene heter « Restore old Google icons », og er er laget av designeren Claudio Postinghel.

Når du laster ned og aktiverer utvidelsen så endres altså ikonene i fanene tilbake til de gamle. Fortsatt vil de nye ikonene vises på nettsidene til Google, men du slipper i alle fall å forvirres av ikonene når du leter etter riktig fane i nettleseren.

Utvidelsen gjelder i skrivende stund for Chrome-nettleseren. Men Postinghel skriver i kommentarfeltet til utvidelsen at en versjon for Firefox bare er noen få dager unna. Og at han planlegger å gjøre tilsvarende løsning for Safari og Edge også.

(Kilde: Gizmodo )