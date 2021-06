Reagerer på Ford-kontrakt etter eCall-problemer: - Nektet å skrive under

Måtte signere kontrakt på ikke å krysse Norges grenser for å få sin nye bil.

Hold deg i Norge, så kan du få bilen din, er beskjeden Ford-forhandlere har gitt Mustang Mach-E-kunder i Norge de siste par ukene. Nå skal problemet være løst, ifølge Ford. Ford

Da Tor-Hartvig Bondø fra Trondheim skulle hente ut sin nye Ford Mustang Mach-E hos forhandleren i Trondheim mandag (Melhus bil), fikk han seg forelagt en kontrakt som som først måtte undertegnes.

«For at vi skal kunne godkjenne overlevering av bilen til deg før denne programvaren er oppdatert og installert, må vi be deg signere denne bindende erklæringen om at din Mustang Mach-E IKKE kjøres/benyttes utenfor Norges landegrenser frem til ny programvare er installert - detaljer/tidspunkt kommer senere.

Jeg velger frivillig å overta bilen på nåværende tidspunkt og forplikter meg til å ikke benytte bilen utenfor Norges grenser før ny programvare er installert. Jeg er klar over at dette ikke gir noen rett til, eller adgang til kompensasjon, eller rett til å heve kjøpet av denne bilen nå eller senere», het det i erklæringen.

– Tror folk vil godta hva som helst

– Jeg nektet å skrive under, og sa at om ikke dette var fikset i løpet av dagen, ville jeg heve kjøpet. Jeg er fullvaksinert, og med coronapass kan jeg reise til utlandet på bilferie, bare ikke med en Ford til 630.000 kroner.

Bondø, som er tidligere VG-journalist, forlot bilbutikken uten å sette sin signatur på kontrakten og dermed uten bil.

– Det virker som om Ford tror at folk vil godta hva som helst for å sikre seg den Mustangen. Min kostet 630.000 kroner og ble bestilt for halvannet år siden.

Av forhandleren fikk Bondø beskjed om bakgrunnen for bilens begrensede aksjonsradius.

– Systemet som skal varsle automatisk om utforkjøring eller ulykke skal ha sendt ut feil koordinater for bilens posisjon i forbindelse med en ulykke i England. Jeg ble fortalt at Ford derfor stopper utleveringer av bilen i Europa. Men hva da med alle bilene som allerede er på veien, får disse eierne beskjed om å holde bilen innenfor landets grenser? spør han.

Ford Mustang Mach-E er en populær bil i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ford: Oppdatering er på plass nå

Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge bekrefter at det er et problem med eCall-systemet i Mustang Mach-E som har ført til at Ford har operert med skjemaet som måtte signeres før de lot kundene overta bilene sine. Dette var også grunnen til at bilen ble holdt tilbake for kunder i Storbritannia, blant annet.

Etter det Tek kjenner til skal erklæringen ha vært praksis for norske kunder i et par ukers tid.

– Ford tar våre kunders sikkerhet alvorlig. Vi oppdaget en mulig svakhet tilknyttet til eCall som i enkelte tilfeller vil kunne oppgi upresis lokasjon til nødetatene. Svakheten var knyttet til et geografisk område som er langt utenfor Norge sine grenser. Dette betydde at bilen var i henhold til de sikkerhetsmessige krav som gjelder, så lenge bilen ble benyttet kun i Norge, sier Sønsteby.

– For å imøtekomme kunders sterke interesse om å få bilen levert så raskt som mulig, kunne de velge frivillig å akseptere en geografisk bruksbegrensning inntil programvaren ble oppdatert, eller vente med overtagelse av sin nye bil inntil ny programvare er installert, sier hun.

Sønsteby presiserer at en oppdatering som rettet på dette problemet ble tilgjengelig før helgen, og at forhandlerne nå oppdaterer bilene fortløpende før utlevering til kunder. Biler som ble levert ut før svakheten ble oppdaget har ikke kommet med geografisk bruksbegrensning, og alle Mustang Mach-E vil få oppdatering trådløst (OTA) i løpet av juli.

– Dersom kunder som har signert geografisk bruksbegrensning ønsker oppdatering tidligere kan de ta kontakt med sin Ford-forhandler for å få oppdatert programvaren, sier Sønsteby.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF er ikke imponert.

– Vi synes ikke dette er akseptabelt, sier hun.

– Her burde Ford ventet med å utlevere bilene til feilen ble utbedret. Hvis ventetiden hadde utløst noen krav fra forbrukerne som følge av forsinket levering, er ikke det en begrunnelse for å legge begrensninger som dette på bileiere, sier Ryste.

Stadige forsinkelser

Tor-Hartvig Bondø fikk før helgen beskjed om at dersom han betalte bilen fredag, kunne han hente den ut mandag. Før det har det vært mye frem og tilbake med bestillingen.

Bondø legger til at han synes synd på bilforhandleren, som må forholde seg til mye frem og tilbake fra produsenten.

– Forhandleren har vært utmerket hele veien og orientert meg fortløpende, sier han.

Etter at vi først var i kontakt med Bondø opplyser han for øvrig at han har fått en telefon fra forhandleren sin om at bilen nå er ferdig oppdatert, og at den nå kan hentes uten heftelser. Bilen ble hentet samme dag.

Ford Mustang Mach-E var Norges mest utleverte bil i mai, og ligger godt an også på junistatistikken. Der må den imidlertid foreløpig se seg slått av Tesla Model 3, som allerede snuser på 2000 nyregistrerte i juni.