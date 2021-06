Microsoft annonserer en haug av nye spill til Xbox Game Pass

Redfall er blant de nye Xbox-eksklusive spillene som ble vist frem på Microsofts E3-pressekonferanse. Vampyrjegerspillet skal lanseres neste sommer. Microsoft

Stein Jarle Olsen 14 Juni 2021 09:59

Microsoft satser hardt på sin spillabonnementstjeneste Xbox Game Pass. Det understreket de tydelig på sin pressekonferanse på spillmessen E3 i går kveld, en pressekonferanse som for første gang ble arrangert sammen med storstudioet Bethesda, som Microsoft kjøpte tidligere i år .

Hades til konsoll

Totalt ble 28 nye spill annonsert til Game Pass, en kombinasjon av splitter nye stortitler fra Microsofts studioer og favoritter fra relativt nyere tid. Her kan man kanskje spesielt merke seg Hades, en av de største kritikerfavorittene fra siste år, som endelig får sin lansering på Xbox Series S og X og Playstation 5 i høst - og kommer på Game Pass fra start.

Microsoft Flight Simulator debuterer også på konsoll i sommer, med lansering på Xbox Series X og S 27. juli.

Yakuza Like A Dragon ble sluppet på Game Pass i går, og dette er resten av spillene ble annonsert at kommer i år:

D&D Dark Alliance (22. juni)

Microsoft Flight Simulator (27. juli)

The Ascent (29. juli)

Hades (13. august)

Twelve Minutes (19. august)

Psychonauts 2 (25. august)

Aragami 2 (17. september)

Sable (23. september)

Back 4 Blood (12. oktober)

Age of Empires IV (28.oktober)

Forza Horizon 5 (9. november)

Shredders (Desember)

Anacrusis (Høsten)

Scorn (Høsten)

Halo Infinite (Juletider)

Among Us (2021)

Hello Neighbour 2 (2021)

The Gunk (2021)

Et titalls eldre Bethesda-spill ble også varslet til Game Pass, som Fallout 1–3, Fallout New Vegas, Wolfenstein 2 og Rage.

Starfield - ny romodyssé

I tillegg viste Microsoft og Bethesda et antall nye spill som ikke slippes i år, men som kommer på Game Pass fra dag én, i tillegg til i vanlig salg. Den kanskje største tittelen er Starfield, et nytt «nestegenerasjons» Bethesda-rollespill som finner sted i rommet.

I tillegg til en ny trailer slapp Microsoft og Bethesda lanseringsdatoen for spillet, nemlig 11. november 2022. Spillet slippes for PC og Xbox Series X/S, og peker dermed ganske tydelig ut retningen for Bethesda etter Microsoft-oppkjøpet. Ingen Playstation 5 her, altså. Spillet blir også tilgjengelig for Game Pass-abonnenter fra første dag.

The Outer Worlds 2

Microsoft offentliggjorde også at studioet Obsidian jobber med en oppfølger til scifi-rollespillet The Outer Worlds, men foreløpig er det stort sett bare navnet The Outer Worlds 2 som er klart. Det fremgikk tydelig av den nærmest parodiske traileren som ble vist frem:

Også The Outer Worlds 2 kommer til PC og Xbox, og blir tilgjengelig på Game Pass, men noen lanseringsdato er foreløpig helt i det blå.

Contraband

Nytt er også Contraband, en helt ny tittel fra Just Cause-utvikler Avalanche Studios som tilsynelatende handler om en gruppe skattejegere og beskrives som et samarbeids-skytespill i en åpen verden.

Også Contraband kommer til PC og Xbox, og blir tilgjengelig på Game Pass fra første dag. Akkurat når den dagen er vites foreløpig ikke.

Stalker 2

En oppfølger til S.T.A.L.K.E.R er også på vei, med undertittel Heart of Chernobyl. Slippdatoen er satt til 28. april 2022, og også her er det snakk om en Xbox-eksklusiv tittel, i tillegg til at den slippes på PC.

Redfall

Microsoft avsluttet sin pressekonferanse med å vise frem et annet splitter nytt spill ved navn Redfall. Det kommer fra Arkane Studios Austin, utviklerne bak spill som Prey og Dishonored, og du spiller som en av fire vampyrjegere i nettopp Redfall, en by i Massachusetts.

Dette er i utgangspunktet nok et samarbeids-skytespill for opptil fire spillere, selvfølgelig fullt av finurlige våpen og overnaturlige krefter. Det skal imidlertid også være både mulig og gøy å spille alene, skulle du foretrekke det - selv om du kanskje vil foretrekke å spille sammen med noen for å døyve den tørre humoren i spillet, i alle fall om vi skal følge tonen fra lanseringstraileren.

Redfall skal slippes i løpet av sommeren 2022, og også dette blir Xbox-eksklusivt på konsoll. Game Pass-abonnenter får altså tilgang fra lansering.

På Microsoft og Bethesdas pressekonferanse dukket for øvrig en gammel kjenning opp. Den oppussede versjonen av klassikeren Diablo 2 har vært kjent en stund, men fikk nå også en lanseringsdato.

23. september er datoen for Diablo 2: Resurrected, og spillet kommer til både PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S og X og Nintendo Switch.