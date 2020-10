HTC med patent på foldbar mobiltelefon

Illustrasjonsbilde. En 3D-illustrasjon av hvordan en foldbar HTC-mobil kan bli seende ut. Let’s Go Digital.

Torstein Norum Bugge 2 Okt 2020 14:25

HTC er ikke blant de mest populære mobilprodusentene på markedet – langt derifra. Til tross for et par skikkelig gode mobiler de siste årene har suksessen uteblitt, og markedsandelen er forsvinnende liten. Nå melder imidlertid Pocket-lint om at et nytt patent fra produsenten kan hinte om en kommende satsing fra mobilprodusenten – og denne gang på foldbare mobiltelefoner.

Patentet ble sendt til godkjenning hos patentdatabasen WIPO («World Intellectual Property Office») for kort tid siden, og viser en mekanisme for å folde sammen en mobiltelefon. Bildene viser noe som helt tydelig er en prototype og ingenting i nærheten av en ferdig mobil, men det kan gi oss en pekepinn på hvor HTC har tenkt seg.

For det første viser patentet at hengselen ligner det Samsung benytter i sine Fold-telefoner, med beskyttende deksler over mekanismen. I motsetning til disse telefonene foldes imidlertid telefonen sammen med skjermen på utsiden, slike Huawei for eksempel har gjort det med sine Mate-telefoner.

Ny ledelse vil gjøre selskapet lønnsomt i 2025

Patentet HTC søkte om å få godkjent. Let’s Go Digital

Telefonen kan muligens tenkes å være spydspissen i en satsing på nye teknologier fra HTC, ettersom selskapet for ikke veldig lang tid siden skiftet ut store deler av ledelsen. Målet skal være å gjøre mobildivisjonen i selskapet lønnsom igjen «...innen 2025».

HTC regner også med at de vil kunne bli lønnsomme igjen raskere dersom 5G rulles ut fortere enn i dag. Det er ingen offisielle bilder eller informasjon direkte fra HTC, men nettsiden Let’s Go Digital har laget en rekke digitale illustrasjonsbilder av hvordan en eventuell foldbar telefon kan se ut basert på patentet.

Bildene viser en rektangulær telefon med metallchassis, som kan lukkes uten noe mellomrom mellom de to delene (noe som også er lettere med en skjerm som foldes på utsiden heller enn på innsiden).

Om en eventuell ferdig telefon fra HTC blir seende ut som dette vites selvsagt ikke. Men at produsenten trenger noe skikkelig bra for å komme tilbake i forbrukernes favør, dét er helt sikkert.