Get-navnet forsvinner. Nå skal de hete Telia

Marius Lorentzen, E24

Niklas Plikk 15 Sept 2020 14:03

Get har i årevis vært eid av Telia, men har frem til nå fått beholde sitt eget navn. Under en pressekonferanse tirsdag formiddag kunne imidlertid de to selskapene fortelle at Get nå vil bli hetende Telia i tiden fremover.

De la stor vekt på at kunder nå vil kunne få både mobil, internett og TV på ett sted, selv om de umiddelbare kundefordelene ikke var særlig tydelige.

De vil imidlertid tilby halv pris på Telias mobilabonnement for Get-kunder de neste tre månedene, for å feire navnebyttet.

Det skal også komme flere fordeler i tiden som kommer:

– Vi tilbyr allerede i dag kundene mer mobildata hvis de har TV og internett fra Get, som nå altså skal hete Telia, sa markedsdirektør Camilla Forberg til E24.

