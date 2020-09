Disse elbilene er billigst og dyrest å kjøre

Den billigste bilen koster 1,21 kroner per mil å kjøre i strøm.

Ole Henrik Johansen 22 Sept 2020 17:15

Det norske digitale strømselskapet Tibber har kartlagt hvor mye strøm en rekke ulike elbiler bruker. Samtidig har de sett på hva dette forbruket koster deg i antall kroner per kjørte mil, basert på strømkostnadene for det siste året.

– Vi har prøvd å lage en guide for å vise forbrukerne hvor mye det koster deg å kjøre en elbil i praksis. Slik at du kan få hjelp til å vurdere hva slags bil som passer deg når du skal kjøpe ny bil. Generelt viser jo resultatene at det er gunstig å kjøre elbil, forteller Edgeir Aksnes til Tek.no.

Regnet ut ifra strømkostnadene det siste året

Dataene skal angivelig være beregnet ut ifra reelle energikostnader de siste 12 månedene, og skal inkludere nettleie, energi og avgifter. På denne måten tas det også hensyn til forskjellene i forbruket til bilene på ulike deler av året, samt forskjellene i strømprisen for de ulike årstidene. Eksempelvis har prisen på strøm i sommer vært meget lav.

– Listene viser hvilke elbiler som er billigst og dyrest å lade. Men, det er viktig å huske på at ladeprisen varierer. Tallene i undersøkelsen er basert på dette årets strømpriser, som i perioder har vært historisk lave. Selv om det ventes at strømprisen skal opp igjen, vil prisen fortsatt være lav sammenlignet med tidligere år. Da vil også prisen per mil øke, men bilene på listen vil fortsatt være de rimeligste alternativene strøm-messig og besparelsen vil bli

tilsvarende større, sier Aksnes i Tibber.

Det er tatt utgangspunkt i vanlig lading. Altså er såkalt smartlading, hvor man lader når prisen på strøm er på sitt laveste, tatt ut av beregningene.

Bruker data fra elbilladere

I karleggingen har Tibber brukt data fra elbillader-løsningene som brukes hjemme. Det er altså ikke tatt med hurtiglading i tallene. Men grunnlaget for resultatene er likevel meget solid.

– I denne kartleggingen har vi tatt i bruk en aggregert mengde data fra elbilladerne for å gi et presis innblikk i hvor mye energi de ulike elbilene trenger fordelt utover et år. Det er snakk om flere titalls tusen ladere som dataene er bygget, påpeker Aksnes.

Hyundai Kona er ifølge Tibber billigst å kjøre per mil. Hanne Hattrem

Topp ti

Det finnes nesten 300 000 elbiler på norske veier. Av merkene som har vært med i kartleggingen til Tibber, er følgende ti biler som viser seg å bruke minst energi, og koster dermed minst å kjøre:

Nummer: Merke: Modell Forbruk (kWh/100km) Ladekostnader (kr/km) Kostnad per mil (kr) 1 Hyundai Kona 16 0,1212 1,21 2 BMW i3 16,3 0,1235 1,24 3 Opel Corsa 16,4 0,1242 1,24 4 Peugeot 208 16,4 0,1242 1,24 5 Renault Zoe 16,5 0,1250 1,25 6 Seat Mii 16,6 0,1257 1.26 7 Skoda Citigo 16,6 0,1257 1,26 8 Volkswagen UP! 16,6 0,1257 1,26 9 Fiat 500 16,8 0,1273 1,27 10 Volkswagen Golf 16,8 0,,1273 1,27

Som du kan se av tabellen så er det ingen enorme forskjeller mellom de ti beste elbilene på forbruk. Likevel er det Hyundai Kona som kommer best ut av det hele med en reell kost på 1,21 kroner per mil.

Spranget ned til den dårligste på denne listen er likevel kun 6 øre per kjørte mil. Hvor det er Volkswagen sin elektriske Golf som innehar plassen.

Alle bilene i topp ti-listen ligger på et forbruk innenfor 16–17 kWh per 100 kilometer.

Audi e-tron har størst appetitt på strøm, skal vi tro kartleggingen til Tibber. Hanne Hattrem

De fem minst effektive elbilene:

I tillegg til å ramse opp de ti best energieffektive bilene, har også selskapet en egen liste som viser de bilene som har vært grådigst på strømmen:

Nummer: Merke: Modell: Forbruk (kWh/100km) Ladepris (kr/km) Kostnad per mil (kr) 1 Audi e-tron 24,3 0,2319 2,32 2 Jaguar I-PACE 24 0,2290 2,29 3 Tesla Model X 23,2 0,2214 2,21 4 Porsche Taycan 22,3 0,2128 2,13 5 Mercedes-Benz EQC 21,6 0,2061 2,06

Ifølge Tibber så er det altså populære Audi e-tron som er den dyreste elbilen å bruke. Med en kostnad på 2,32 kroner per kjørte mil er den godt over en krone dyrere enn de beste i undersøkelsen.

Samtidig så er det verdt å merke seg at forskjellen mellom de fem verste i tabellen er større enn de ti beste. Mercedes-Benz EQC koster 24 øre mindre å kjøre per mil enn hva en e-tron gjør.

Audi: Tyngden er mye av grunnen

Det er altså Audi e-tron kommer dårligst ut av de bilene som er med i Tibber sin oversikt. Likevel må 2,32 kroner per kjørte mil i strømutgifter sies å være nokså hyggelig sammenlignet med hva det ville kostet deg å kjøre en mil med en tilsvarende stor bil med forbrenningsmotor.

En av de avgjørende faktorene for strømbehovet til en elbil, er egenvekten på kjøretøyet. Noe som også gjenspeiles i listen over de fem «verstingene» i denne kartlegningen. Noe som Audi selv også trekker frem som en avgjørende faktor.

– Audi e-tron er en stor, fullverdig familie-SUV, og vekten på bilen er høyere enn en rekke andre elbiler på markedet – blant annet som følge av annet materialvalg og omfattende støyisolasjon av kupeén. Vekten har ofte sammenheng med forbruket, følgelig vil høyere vekt gi et noe høyere forbruk. Dog er det reelle forbruket for Audi e-tron tett opptil det oppgitte forbruket for bilen, noe som gir forutsigbarhet for kundene våre, forklarer kommunikasjonssjef Morten Moum i Audi til Tek.no.

