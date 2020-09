Xbox Series X/S blir første konsoll med Dolby Vision

Vegar Jansen 11 Sept 2020 18:30

Det har vært mye konsollsnakk de siste dagene, men greit nok, det går jo som regel noen år mellom hver gang de store aktørene slipper nye generasjoner av dedikerte spillmaskiner.

Denne uka har det vært – mer eller mindre frivillig etter tirsdagens lekkasjer – Microsoft med Xbox Series X/S som har vært i rampelyset.

Nå er det også klart at lyd- og bildefantastene i Dolby har gledet seg til avsløringene, ettersom de nå kan si at Xbox Series X og Series S vil være de første konsollene som skal ha støtte for spill med både Dolby Vision og Dolby Atmos.

Akkurat hvor fantastisk dette faktisk er lurer vi litt på, ettersom HDR (High Dynamic Range) også er tilgjengelig på Xbox One X og One S – og Dolby Vision er tross alt «kun» et alternativt HDR-format.

Ifølge Dolby selv byr selvfølgelig deres Vision på spilling med bedre lysstyrke, kontraster, farger og dybde enn konkurrerende HDR-formater. Men om dette faktisk stemmer, kan vi ikke akkurat uttale oss om her og nå.

For Xbox er det uansett ennå ikke noen spilltitler som kan benytte seg av denne muligheten. De første spillene med Dolby Vision vil ikke komme på markedet før i 2021, opplyses det om.

Men godlyden med Dolby Atmos skal i det minste være på plass fra begynnelsen av.

En annen ting er at Xbox Series X/S’ Dolby Vision-egenskaper fremdeles vil kunne gjøre nytte av seg ved avspilling av slikt som film eller ved bruk av strømmetjenester med Vision-støtte – herunder Netflix og Disney+.

Hva med PlayStation?

Sony har bekreftet at HDR skal være på plass i deres konsoll PlayStation 5. Hva slags HDR-formater som vil støttes, er et annet spørsmål.

Med nær samme maskinvare innabords som nye Xbox, er det ikke noe i veien for at Dolbys proprietære formater også vil kunne kan stå på lista. Men så spørs det da om Sony synes at dette er verdt pengene.

