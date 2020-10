Nybilboom i september: Pangstart for ID.3 og over 60 prosent elbiler

Og Tesla er igjen høyt oppe på statistikken.

Nesten 2.000 ID.3 ble registrert i Norge i september, viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Okt 2020 14:38

Det ble ingen leveringsrekord for Volkswagen, men selskapets nye elbil ID.3 fikk likevel vind i seilene i sin debutmåned på norske veier.

Utleveringene startet ved midnatt natt til 11. september, og ut måneden ble det registrert 1.989 nye ID.3 i Norge, viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det gjorde ID.3 til den soleklart mest solgte bilen i september og allerede den 12. mest solgte bilen i Norge i 2020.

Kjempehopp for Tesla

Importør Møller er imidlertid ikke veldig snakkesalige, og vil ikke si noe om hvorvidt det er mulig å ta Teslas rekord i de kommende månedene.

– Vi kommenterer ikke tallene annet enn at vi er veldig glade og stolte av å se de første bilene på norsk jord, og at vi har fått utlevert mange biler allerede de første ukene siden vi startet utleveringer den 11/9 til kundene, skriver kommunikasjonssjef Anita Svanes for Volkswagen i Møller i en e-post.

Også Tesla ser ut til å ha fått sving på leveransene i Norge igjen. Det ble nemlig levert ut 1.116 Model 3 i september, et solid oppsving fra 264 i august og bare 22 i juli. Septembertallene ga mer enn 50 prosent økning i årstallene for Model 3, og i tillegg kom 181 Model X og 142 Model S.

Tesla er kjent for å ha leveringstopper i kvartalsslutt-månedene, og det ser vi tydelig om vi plotter månedstallene inn i en graf:

Stengt fabrikk og større interesse i andre land

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier de har hatt problemer med å skaffe nok biler til Norge, og at det har ført til lavere registreringstall enn normalt hittil i år.

– Det er to grunner til det. For det første var Tesla-fabrikken i California stengt en periode denne våren som følge av pandemien. På grunn av hvordan fabrikken er organisert med kvartalsvise produksjonssykluser, og tiden det tar å transportere biler til Norge, fikk dette betydelige følger for leveringssituasjonen vår denne våren og sommeren, sier Roland.

Etter noen svake måneder er Tesla-leveransene igjen betydelige. Over 1.100 Model 3 ble levert ut i september. Hanne Hattrem, VG

Den andre årsaken er at Tesla vokser betydelig i andre europeiske markeder, og at de har fått tildelt en større andel av bilene som kom til Europa gjennom sommeren, forklarer han.

– På det meste har vi på enkelte typer bestillinger hatt omtrent et halvt års leveringstid i Norge i år. Vi er glade for at situasjonen nå er i ferd med å normalisere seg, og vi er tilbake til ordinær estimert leveringstid på én til to måneder ved fabrikkbestilling av Model S, Model X og Model 3. Nye bestillinger i dag forventes levert i november, sier Roland, som ikke har noe nytt å melde om når Model Y kommer til Norge.

– Informasjonen gitt ved lanseringen er fortsatt gjeldende. Model Y-produksjonen for det europeiske markedet forventes å begynne tidlig i 2021.

Den nye ladbare Rav4-versjonen har begynt å gjøre seg gjeldende på registreringsstatistikken i Norge. 467 av 785 nye Rav4 i september var ladbare. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Populær billig-SUV

Polestar er nok også svært fornøyde med takten på utleveringer i Norge. 937 nye Polestar 2 ble fasiten i september, seks prosent av de totale registreringene den måneden. Også den svært rimelige kompakt-SUV-en MG ZS EV har vist seg populær i Norge, med 672 biler i september og 2.132 biler så langt i år.

Populær: MG ZS EV. MG

Toyota merker nok også ankomsten av sin ladbare Rav4, som snuste på 800 registreringer i september. 467 av disse var av den nye plugin-hybrid-versjonen.

Totalt ble det registrert 15.552 nye personbiler i september, opp nesten 40 prosent fra samme måned i fjor og den beste september-måneden noensinne, ifølge Bilnytt .

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken peker på at coronapandemien medførte utsettelser for mange modeller, og at de nå er kommet for fullt.

– Mange nye elbiler var ventet til landet tidligere i år, men lanseringene ble forskjøvet. Men nå har flere nye elbiler endelig kommet, og vi ser at de er høyt på statistikken for september. I tillegg er det kommet nye pluginhybrider, slik at ladbare biler fullstendig dominererer nybilstatistikken denne måneden, sier han.

Dette var de mest solgte bilene i september, uansett drivlinje:

null September 2020 Januar-september Volkswagen ID.3 1.989 1.990 Tesla Model 3 1.116 3.197 Polestar 2 937 1.453 Toyota Rav4 785 2.231 MG ZS EV 672 2.132 Audi e-tron 542 7.690 Hyundai Kona 486 3.784 Nissan Leaf 473 3.393 Mitsubishi Outlander 454 2.890 Volkswagen Golf 323 4.869 BMW i3 322 1.884 Peugeot 2008 299 925 Hyundai Ioniq 297 1.912 Mercedes-Benz EQC 286 2.423 Kia Niro 254 1.038 Kilde: OFV null null

Historisk høy elbilandel

Nullutslippsbilene hadde 61,5 prosent markedsandel, opp fra 54,5 prosent i samme måned i fjor og betydelig høyere enn snittandelen så langt i 2020, som er akkurat over 50 prosent.

– Dette er historisk. Elbilpolitikken virker nå så godt at 6 av 10 velger elbil når de skal kjøpe ny bil. Vi nærmer oss at elbiler blir for alle, for dette er godt nytt også for de som ønsker å kjøpe brukt elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Ny på statistikken: Mazda MX-30. Stein Jarle Olsen, Tek.no

I tillegg til ID.3 debuterte også Mazdas MX-30 på registreringsstatistikken, men med noe mer moderate tall: 98 MX-30 fant veien til norske veier i september.

27,4 prosent av nyregistreringene var ellers ulike former for hybridbiler, mens bare 5,0 prosent hadde kun dieselmotor og 6,1 prosent kun bensinmotor.

Audi e-tron er fortsatt Norges soleklart mest solgte bil i 2020, selv om 542 biler i september bare holdt til en sjetteplass på månedslista.

Dette var de mest solgte elbilene i september: