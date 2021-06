Antivirusprogram får «mining»-funksjon

Utvinner kryptovaluta «på en trygg måte», mener produsenten.

Norton melder at antivirus-pakken deres skal få mulighet for å la kundene grave etter kryptovalutaen Ethereum med datakraften fra maskinene sine.

Når datamaskinen ikke brukes, eller du holder på med helt enkle oppgaver som nettsurfing, kan ledig beregningskraft fra maskinens grafikkort jobbe med å utvinne krypto i bakgrunnen.

Funksjonen har fått navnet Norton Crypto, og er foreløpig i en testfase for utvalgte brukere av sikkerhetspakken. Etter planen skal alle brukerne ha fått tilgang om noen uker.

Mange har sikkerhetspakken fra Norton ferdig installert på maskinene sine ved kjøp, selv om Windows 10 allerede har en innebygget antivirus i operativsystemet.

Blokkerer andres miningprogrammer

Norton er det første selskapet i antivirus- og sikkerhetsbransjen som lar brukerne grave etter kryptovaluta. Frem til nå har de som har ønsket å grave etter krypto måtte laste ned og kjøre programmer laget av selskaper, grupper eller enkeltpersoner som har utviklet løsninger kun for dette. Ofte må programmene hentes ned fra i utgangspunktet usikre kilder som nettforum, og man må godkjenne kjøring av programmer man ikke fullt ut kan vite innholdet til.

Alle disse «graveprogrammene» har ironisk nok det til felles at de trigger antivirusprogrammer som Norton, slik at brukere kun får gravd om de enten slår av antivirus-funksjonen helt eller hvitlister graveprogrammet.

Dette mener selvsagt Norton utgjør en stor sikkerhetsrisiko for kundene sine, som de nevner kan bli utsatt for skadevare og utpressing, og risikere å miste hele kryptoformuen sin. Sikkerhetsbekymringene skal være hovedgrunnen til at de nå har utviklet sin egen løsning, som selvsagt fungerer uten at man må tukle med sikkerhetsinnstillingene til antivirusprogrammet.

Slik ser Nortons kryptomining-funksjon ut. Norton.

– Utvinne krypto med et merke de stoler på

– Kryptoøkonomien fortsetter å bli viktigere for kundene våre, og vi vil la dem utvinne krypto med et merke de stoler på. Vi er stolte av å være det første sikkerhetsselskapet som tilbyr «minere» muligheten til å trygt og enkelt bruke ledig kapasitet på PC-ene sine for å tjene digital valuta, sier Gagan Singh, produktansvarlig i Norton i en pressemelding.

Når kryptovaluta er opptjent via Norton Crypto-programmet, kan kunder overføre inntekten til en egen «Norton Crypto Wallet», altså en virtuell lommebok som ligger lagret i skyen. Skylagringen skal blant annet hindre innholdet i å gå tapt som følge av feil på maskinene til kundene.

Ifølge Norton skal programmet være lett å installere og ta i bruk, og det skal i praksis bare være å trykke på en knapp for å komme i gang. Fra den virtuelle lommeboken skal kryptovalutaen kunne sendes videre til vekslingsbørsen Coinbase, og så videre til kundenes bankkontoer.

Lite å tjene for tiden

For å grave etter kryptovaluta trenger man et kraftig grafikkort og helst en stasjonær PC. Ved graving utvikles det nemlig mye varme, for ikke å snakke om støy. Også energiforbruket ved mining er noe man må tenke på før man setter i gang, for det skyter selvsagt i været. Man må heller ikke glemme at alle inntekter er skattepliktige, og at rapporteringen til skattemyndighetene ikke går automatisk. Potensielt gir altså kryptograving deg mye hodebry, og er ikke så rett frem som Norton får det til å høres ut som.

I sine nyeste grafikkort har Nvidia dessuten innført en sperre, som reduserer effektiviteten ved utvinning av krypto.

Nvidias steg sammenfaller med at kursen på kryptovalutaer, som Ethereum, har falt kraftig den siste tiden. Sammen med lavere overføringsavgifter har dette ført til at inntjeningen for minere er den laveste siden i fjor sommer. Senere i sommer forventes det at inntjeningsmulighetene vil bli ytterligere redusert, før de vil falle helt bort innen utgangen av året. Da skal nemlig Ethereum, etter planen, ikke lenger kunne «mines».

Det spørs med andre ord om ikke Nortons fremstøt mot kryptogravere kommer i seneste laget.