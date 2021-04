Diablo II: Resurrected inviterer til testing – ber interesserte melde seg

Diablo II: Resurrected. Blizzard Entertainment

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 8 Apr 2021 15:30

Halvannen måned etter avdukingen av Diablo II: Resurrected, er Blizzard klar for å begynne testing av nyversjonen. Utvikleren kunngjorde denne uken en teknisk alfatest for PC, som sparkes i gang 8. april og varer til utpå ettermiddagen mandag 12. april.

Som Blizzard forklarer er dette en lukket testfase, der kun utvalgte spillere får delta. De som ønsker kan fortsatt melde sin interesse på nettsiden til Diablo II: Resurrected , og invitasjoner vil sendes ut i løpet av fredagen.

Mens det endelige spillet vil inkludere en rekke flerspillerelementer er denne tekniske testen utelukkende en enspilleraffære. Deltakere får bryne seg på spillets to første akter og kan prøve ut tre av spillets totalt syv spillbare klasser, nemlig Amazon, Barbarian og Sorceress.

Diablo II: Resurrected kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch.

Diablo II: Resurrected byr på en ny anledning til å spille som Amazon-karakteren, sammen med Barbarian og Sorceress. Blizzard

Usikker lanseringsdato

I en lengre liste med spørsmål og svar påpeker utviklerteamet at dette kun er den første av flere planlagte tester. Kommende tester vil åpne dørene for flere spillere, flere plattformer og med mer innhold å utforske. En lanseringsdato for spillet er enda ikke satt, men Blizzard forsikrer om at det skal slippes en gang før nyttår.

Diablo II ble først sluppet i 2000, og har siden den gang opparbeidet seg en status som det ypperste av det ypperste innen sin sjanger. I det isometriske actionrollespillet klikker du deg gjennom forskjellige akter i jakt på stadig bedre gjenstander og nivåforbedringer.