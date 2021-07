Mener populært gratisprogram er ren spionvare og bør slettes

Muse Group skaper furore med sine nye personvernerklæringer. Muse Group

Vilde M. Horvei 6 Juli 2021 09:38

Det gratis lydredigeringsprogrammet Audacity beskyldes av mange brukere for å ha blitt ren spionvare i etterkant av deres nylig oppdaterte personvernregler.

Audacity er et svært populært open-source redigeringsprogram for Windows, Mac, Linux og andre Unix-baserte operativsystemer. I april i år ble det annonsert at Muse Group, som blant annet også har Ultimate Guitar og Muse Score i porteføljen sin, kjøpte opp Audacity.

Muse Group uttalte da at Audacity ville forbli gratis og bedyret at de ønsket å utvikle programvaren i samråd med dets åpen kildekode-miljø.

Oppdaterte vilkårene

For et par dager siden oppdaterte de sine personvernregler, hvilket ikke har gått upåaktet hen hos brukere og utviklere som mener de nye reglene strider mot hele filosofien bak åpen kildekode.

Blant disse er Fossware , som har gått gjennom de nye vilkårene og oppfordrer leserne sine til å slette programvaren.

Oppdateringene innebærer at de vil innhente en rekke data, slik som hvilke operativsystem en anvender, prosessorinformasjon og feilkoder , samt også brukernes lokasjon. Dette skal ifølge dem selv brukes av analytiske hensyn og for å forbedre programvaren, men som Techradar poengterer er det heller uklart hva brukernes lokasjoner har å si for dette.

Et vel så stort spørsmål stilles til punktet hvor de angir at de vil hente inn data av «rettshensyn». De skriver at programvaren vil innhente nødvendig data for rettshåndheving og på myndigheters anmodning, uten å spesifisere hvilke data det er snakk om eller hva som må til for å håndheve det de mener er et tydelig brudd på personvern.

Allerede dårlig stemning

Stemningen blant utviklerne knyttet til open-source plattformen var derimot allerede begynt å surne da Muse Group gikk ut med en kontrakt for bidragsytere til Audacity.

De gjorde det klart at hvis man ønsket å bidra til å videreutvikle Audacity var man nødt til å signere denne. I tillegg ville de bli nødt til å si fra seg rettighetene til bidragene.

En løsning for de som mener seg forulempet av de nye vilkårene er foreløpig å forby programmet tilgang til internett. Det er jo et rent offline-program, så du mister ingen funksjonalitet av den grunn. Mange brukere har også tatt til orde for å lage en «fork» , altså en ny versjon av programvaren basert på den åpne kildekoden.

Muse Group har foreløpig ikke kommentert saken.