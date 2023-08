«Northern Showdown»: Forsvarer Norges ære i spillet Valorant

– Unbrakonøkler og kjøttbullar kommer du ingen vei med.

Den norske lagkapteinen, «Ailincia», er klar for å vise svenskene hvem som er storesøster innenfor gaming. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Norske og svenske gamere skal denne uken fra torsdag til lørdag konkurrere om hvem som er best i spillet Valorant, i en konkurranse de kaller «Northern Showdown». Det norske laget er ledet av lagkaptein «Ailincia», mens «Peak» er lagkaptein for det svenske laget.

Arrangementet vil bli strømmet på en Ailincias Twitch-kanal, men den siste dagen vil og foregå som et fysisk arrangement på lørdag. I en pressemelding forteller arrangør Riot Games at det vil være konkurranser og besøk av kjente profiler underveis i arrangementet.

På tide å vise hvem som er storesøster innen gaming

Den norske lagkapteinen, som egentlig heter Arjeta Hoxha, er klar for å vise svenskene hvem som er best.

«Det er på tide at vi viser svenskene hvem som er storesøster innen gaming. Unbrakonøkler og kjøttbullar kommer du ingen vei med. Jeg kaller alle norske gamere, og andre gamere som har noe usagt til svenskene (ser spesielt på dere Danmark og Finland), til å bli med på mitt lag og min Northern Showdown-Discord», sier Ailincia.

Svenskene er klare til kamp, og den svenske lagkapteinen påstår at deres harde arbeid vil vise seg i turneringen.

«Nordmennene er baiters, de får alt servert på sølvfat mens alle andre rundt dem jobber for seier, akkurat som på ekte. Svenskene og andre hardtarbeidende naboland (dere vet hvem dere er), må kjenne sin besøkelsestid. Bli med, og la oss vise de bortskjemte nordmennene at hardt arbeid slår oljepenger hver gang!»

Påmelding kan gjøres på denne linken.

– Poenget er å ha det gøy

Hoxha har drevet med streaming i snart åtte år, og det er for tiden hennes fulltidsjobb. Hun forteller at dette er første gangen hun er lagkaptein, og første gang Riot Games arrangerer et slikt event i Norge.

– Jeg har ikke så mange forventninger, for dette har aldri skjedd før. Men det er også bra, for da kan jeg lede ballet litt.

Lagkapteinen opplever at e-sport ikke er veldig stort i Norge enda, men holder på å vokse seg frem.

– Hadde du sagt for ti år siden at du var fulltidsstreamer, ville nok folk lurt på hva du drev med. Lever du av å spille dataspill, liksom? Men nå når man snakker om det, virker det mer som om folk tenker «åja, det er kult, jeg har hørt om det».

Hoxha forteller at hun kjenner den svenske lagkapteinen Peak, og at han er veldig hyggelig - men at hun ønsker å vinne. Fokuset er allikevel å ha det kjekt.

– Poenget er jo å ha det gøy, og at det kan være lærerikt. At vi kan gjøre de som ikke er hundre prosent inni gamingverdenen bevisst på hva den innebærer. Slik at de kan se at det er sosialt, og at vi ikke er de stereotypiske «gamerne» man hadde før i tiden.

Arjeta Hoxha synes det er utfordrende å være kvinne i et mannsdominert miljø, men føler seg godt ivaretatt av laget sitt. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Utfordrende med et mannsdominert miljø

En av utfordringene som Hoxha kjenner på, er å være jente i et såpass mannsdominert miljø.

– Jeg har opplevd mye hat, og jeg har blitt litt vant til det. Men med sånne store arrangementer som dette, kan vi snakke om det, og lage en trygg plass. Bare fordi vi er færre jenter betyr ikke det at vi ikke kan ta igjen guttene. Derfor er det ekstra kult at de nå har valgt en kvinnelig kaptein! Det er så deilig at ingen har reagert negativt på at de valgte en jente, alle har vært skikkelig støttende.

Allikevel opplever hun gamingmiljøet som et sted for alle, hvor alle kan være seg selv.

– Det er plass til alle. Det som er fint med gaming er at det er så mye anonymitet, så man kan være hvem man vil.

For de som ønsker å følge med, streamer Ailincia hele turneringen på Twitch-kanalen hennes.

