Derfor fungerer ikke Netflix på ferie

I alle fall hvis du bruker feil enhet.

Kamera Netflix

– Hei! Jeg er for øyeblikket på ferie i Spania og har alltid tidligere logget meg inn på Netflix uten at det skal være noe problem.

Slik startet en e-post hvor en leser hadde dratt på ferie, og forventet å kunne ha den samme tilgangen til Netflix i feriehuset som han hadde hjemme. Det fikk han derimot ikke. For selv om han hadde tilgang via telefonen, så fikk han ikke koblet seg på via Apple-TV-en sin. Netflix sin løsning var derfor at han burde si opp sitt norske abonnement for å få tilgang igjen.

– Nå har jeg hatt en lang chat med Netflix som nekter å logge meg inn? Løsningen mener de er å si opp abonnementet for så å registrere på nytt i Spania. Er dette i det hele tatt lov i EØS?

Ja, er utrolig nok svaret, til tross for at vi har en forordning som tilsynelatende skal forhindre at vi mister tilgang på tvers av landegrenser.

Portabilitetsforordningen, digitalytelsesloven og geoblokking

– Allerede i 2018 fikk EU/EØS regler som forbyr geoblokkering i forbindelse med salg av varer og tjenester. Det ikke mange vet, er at denne reguleringen har svært mange unntak, forklarer forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

I 2015 la nemlig Europakommisjonen frem et forslag til en forordning om «sikring av grensekryssende portabilitet av innholdstjenester i det indre marked». I 14. desember 2018 ble det vedtatt av Stortinget å innlemme denne forordningen i EØS-avtalen. Dette sørget for felles europeiske regler for å fjerne hindringer som gjorde at man mistet tilgang til nettbaserte innholdstjenester så fort man krysset landegrensene.

I lovteksten heter det at den skal fjerne hindringer for nettbaserte innholdstjenester «som gir tilgang til sport, film, musikk mv.» Videre forklares dette med at det «skal gjøre det mulig for forbrukere å ta med og få tilgang til slike tjenester når de for eksempel i forbindelse med forretningsreise eller ferie oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land.»

Nettopp disse setningene gjorde oss også sikker på at det ikke kunne være lovlig å nekte tilgangen til abonnementskontoen til leseren som sendte inn eposten. Men den gang ei.

– Et av unntakene fra geoblokkeringsforbudet er for såkalte «audiovisuelle tjenester». Kort sagt betyr det at strømmetjenester for film, serier, musikk, lydbøker og podcaster ikke er omfattet av forbudet. Det samme gjelder direktesendinger av sportsarrangementer og liknende, uttaler Iversen.

– Som norsk statsborger på tur i EU er det dermed ingen garanti for at jeg får tilgang til strømmetjenestene jeg abonnerer på i landet jeg kommer til. Hvis jeg får tilgang, er det heller ingen garanti for at innholdet er det samme som hjemme. På den måten er jeg ikke overrasket over at forbrukeren her ikke får koblet sammen norsk Netflix og en spansk Apple TV.

– I 2020 gjorde EU-kommisjonen evaluering av regelverket om geoblokkering Krysse av Bytt geoblokkeringGeoblokkering er når man som internettbruker forskjellsbehandles basert på geografisk tilhørighet. For eksempel hvis man nektes å kjøpe en vare fra et europeisk nettstedet fordi de ikke godtar betaling fra Norge. . Denne viste at geoblokkering ble hyppig brukt av strømmetjenestene. Vi i Forbrukerrådet kommer til å følge nøye med på prosessene videre.

Netflix egne regler er utydelige

I Netflix’ eget reglement fremkommer det likevel at du skal kunne logge inn og bruke Netflix selv på ferie.

Under deres «oppdatering om deling», heter det at «medlemmer kan fortsatt enkelt se Netflix på sine personlige enheter eller logge på en ny TV, for eksempel på et hotell eller leide feriested.» Men det spesifiseres altså ikke hvorvidt de mener at den ferien kan finne sted utenfor landegrensene.

Derimot skriver de også at en husholdning defineres av en samling enheter, som kobles til internett på ens hovedsted.

– En Netflix-husholdning kan stilles inn ved hjelp av en TV-enhet. Alle andre enheter som bruker Netflix-kontoen din på samme internettforbindelse som denne TV-en, blir automatisk en del av Netflix-husholdningen din.

Dette gjentar også kundeservicen som Tek-leseren møtte da han forsøkte å forstå hvorfor han ikke fikk tilgang til sin egen Netflix-konto.

– En Netflix-konto er ment å bli delt med personer som bor i samme husholdning. Folk som bor utenfor husholdningen må bruke deres egne kontoer for å se på Netflix. Dette er en regel som har vært på plass i flere år og som er dekket av våre brukervilkår.

Videre hevdet kundeservice at han er nødt til å restarte abonnementet sitt hvis han er på utenlandsreise. Netflix skiller også mellom en «TV» (som også inkluderer en Apple TV) og en mobiltelefon eller nettbrett. For Tek-leseren fungerer Netflix på mobilen altså også i Spania.

Vi har vært i kontakt med Netflix’ norske PR-byrå, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Forbrukerrådet følger prosessen videre

Forbrukerrådet medgir at lovverket slik det står per nå ikke er utformet helt slik de skulle ønske.

– Både Forbrukerrådet og den europeiske forbrukerorganisasjon BEUC mente at geoblokkeringsforbudet burdet vært utformet med færre unntak, slik at tilbudet hadde vært likt i hele forbudsområdet, uttaler Iversen og opplyser videre at de vil ta opp igjen arbeidet når forordningen skal revideres.

– I januar ble digitalytelsesdirektivet innført i norsk rett, noe som gir forbrukerrettigheter blant annet ved kjøp av strømmetjenester. I lys av dette bør tiden snart være moden for å se reguleringen av geoblokkering igjen.

