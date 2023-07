Airplay kan være på vei til Tesla

Du kan strømme fra mobilen til Teslas høyttalere via bluetooth i dag, om du ikke spiller av direkte fra infotainmentsystemet. En kodesnutt tyder på at Airplay kan være på gang. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det ser ut som om Tesla jobber med å få på plass støtte for Apples Airplay-løsning i bilene sine.

Det er Twitter-brukeren Tesla_App_iOS som har sett nærmere på den siste versjonen av Tesla-appen (4.23) og funnet følgende kodestreng: «allowsAirPlayForMediaPlayback».

Airplay i bilen vil eksempelvis bety at man kan strømme musikk i betydelig høyere kvalitet enn man kan få med bluetooth - inntil 24-bit/48 kHz, og hvis strømmingen også inkluderer video vil det i teorien bety at man kan få tilgang til «alle» strømmetjenester på bilens skjerm, ikke bare de som Tesla selv har bygget støtte for, som Youtube og Netflix.

Foreløpig er dette naturligvis bare en indikasjon, men Tesla-sjef Elon Musk uttrykte seg positiv til å integrere Airplay i bilene allerede i fjor. Den gang svarte han at han ville diskutere Airplay-integrasjon med Teslas lydteam, riktignok som svar på en forespørsel om å få strømming av tapsfri lyd i bilen.

Støtter ikke CarPlay

Tesla har tradisjonelt vært forsiktige med å knytte seg for tett til andre selskapers plattformer, og tilbyr eksempelvis verken støtte for Apples CarPlay eller Android Auto i bilene sine. Du kan riktignok få tapsfri strømming i Teslaen via den innebygde Tidal-appen.

Airplay benytter seg også av wifi, og vil muligens kreve at Tesla åpner muligheten for at andre enheter kan koble seg til Teslaen via wifi. Eventuelt må Tesla finne en annen måte å gjøre «håndtrykket» mellom mobilen og bilen på, for eksempel slik det gjøres i Apples nye «Airplay for hotels»-funksjon - med en QR-kode på skjermen.

Carplay gir tilgang til en del av mobilens apper rett på bilens infotainmentskjerm. Her fra BMW i4. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sist må også sies at man allerede kan strømme tapsfri lyd i biler som bruker Apples CarPlay med kabel, men siden Tesla tilsynelatende ikke har noen planer om å støtte CarPlay, er sannsynligvis AirPlay et greit kompromiss.

Ingen andre biler støtter i dag Airplay, men svært mange har støtte for CarPlay - enten i kablet eller trådløs variant.

Oppdatert 14. juli 2023, 10:47