Nå får Google-søket AI-superkrefter

Du må snart lære deg å «google» på nytt.

Det nye Google-søket. Kamera Google

Onsdag kveld var det duket for Googles årlige «I/O-konferanse» der selskapet snakket om nye produkter og tjenester.

Noe av det mest spennende de presenterte var et helt nytt Google-søk tilpasset AI-æraen og store forbedringer av sin AI-drevne chatbot; Bard.

Nytt «superladet» Google-søk med AI

Den siste tiden har Google fått kraftig konkurranse på søk. Rivalen Bing opplever rekordstor interesse etter at de slapp løs den kunstige intelligensen GPT-4 i tjenesten. Hos de unge tar TikTok eller samfunn som Reddit en større bit av søkekaka Google har tjent seg rik på.

Det er med dette som bakteppe Google i kveld viste frem en «superladet» utgave av nettsøket sitt. Et som er bygget for den nye AI-æraen, der kunstig intelligens spiller hovedrollen.

Det AI-drevne Google-søket vil forandre måten du søker etter og finner informasjon på.

Fremfor å søke i stikkordsform etter et og et spørsmål, emne eller hendelse, og pusle sammen delene til et svar selv, kan Google nå legge puslespillet for deg. Dessuten kan du bruke mer naturlig språk i søket.

Se det nye Google-søket i aksjon her

Raskere og mer naturlig søk

Google gir et eksempel:

«hva er bedre for en familie med barn under 3 år og en hund, bryce canyon eller arches?» (altså amerikanske nasjonalparker)

Normalt måtte du ha delt spørsmålet opp i mindre biter der du leser om hvert av stedene på ulike nettsteder, så hvordan du drar på tur med barn, før du pusler sammen alt til et svar.

Med AI kan Google gjøre alt for deg. Spørsmålet kan du også skrive som du ville stilt det til et menneske med spisskompetanse, og svaret får du direkte i søkeresultatet, med lenker til utfyllende informasjon og kilder.

Google kaller AI-svaret for et «snapshot».

Det nye AI-baserte Google-søket. Det er kun tilgjengelig i USA foreløpig. Kamera Google

Om du ikke er i mål, foreslår AI-en andre spørsmål du kan stille. Disse tar utgangspunkt i det opprinnelige spørsmålet, slik at du kan få svar på hvor lenge det er anbefalt å oppholde seg i nasjonalparken med barn, uten å spesifisere hvilke du var interessert i dra til igjen.

Under finner du de mer tradisjonelle søkeresultatene.

Det AI-baserte Google-søket blir bare tilgjengelig for amerikanske brukere til å begynne med. Google vil lære hvordan det brukes og ha mulighet til å luke ut feil før det rulles ut globalt. Det er ikke kjent når det kommer til Norge.

Bard kommer til Norge

Det ble mye ståhei da Google presenterte sin ChatGPT- og Bing Chat-rival kalt «Bard» tidligere i år.

Basert på generativ AI skulle chatboten være et orakel med menneskelignende egenskaper. Allerede under presentasjonen ble den imidlertid tatt i faktafeil, og i ettertid ble det klart at enkelte i Google mente at Bard var en lystløgner som kunne gi farlige svar.

Nå er Google klare med en forbedret versjon, som også kommer til Norge.

Kan tulle med hundene dine

Av nyheter fortalte Google at Bard blir mer visuell av seg. Du kan for eksempel spørre den hva du bør se i Bergen, og sammen med tekst få bilder av stedene som er verdt et besøk.

Bard kan bruke bilder for å gjøre svarene nyttigere. Kamera Google

Bard kan også tolke bilder du laster opp. Blant annet kan du vise et bilde av hundene dine og be den skrive en morsom tekst om dem. Bard skal automatisk skjønne hvilken rase de er, og situasjonen.

Last opp et bilde av hundene dine, og Bard kan tulle med dem. Kamera Google

Vi aner at en flom av nye AI-genererte memes.

I tillegg skal Bard ha blitt bedre til å skrive kodesnutter dataprogrammerere kan benytte seg av, og blitt flinkere til å sitere kilder den baserer svarene på.

Mange vil nok like at Bard får støtte for nattmodus, altså et mørkere tema som er mer behagelig for øynene.

Integreres i Google-apper

Akkurat som Microsoft har integrert GPT-4 i kontorpakken sin, vil Google gjøre det samme for Bard. Hen blir snart å finne i Gmail, Docs, Drive, Kart og flere.

Noe av det første som kommer blir muligheten til å benytte seg av Bard i Gmail.

Der kan du blant annet be Bard skrive en invitasjon til aktiviteter du planlegger, der alt det praktiske som regler beskrives automatisk. Andre muligheter er å generere sammendrag av dokumenter.

Mye kjedelig «eposting» kan settes ut til Bard fremover, når den integreres i Gmail. Kamera Google

I løpet av sommeren vil Bard integreres i tjenester utenfor Google, som Adobes Firefly-app som kan generere illustrasjoner.

«Lag et bilde av en enhjørning og en kake i et barneselskap» skal gi deg en flott invitasjon på sekunder, med mulighet til å justere videre på det i Firefly-appen om du ikke er helt fornøyd.

Bard kan integreres mot andre tjenester, som Adobe Firefly for å generere bilder basert på beskrivelsene dine. Kamera Google

