Én av fire nybiler i september var en Tesla

Tesla Model Y tok et nytt steg mot årets mest solgte-tittelen i september. Over 3000 nye Model Y ble fasit.

25 prosent av alle nybilregistreringer i september var en Tesla, ifølge månedstallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 14.646 nye personbiler ble registrert, og 3665 av disse var en Tesla - ganske nøyaktig én av fire.

3063 av disse var Model Y, og september ble dermed en av de beste Tesla-månedene i historien. Bare et fåtall ganger har en enkeltmodell vært over 3000 biler på en måned, og stort sett har det vært Teslaer - 3305 Model Y i mars i år, 3564 i september i fjor og 5315 Model 3 i den elleville marsmåneden i i 2019, for å nevne noen.

Klar nummer to: Volkswagen ID.4.

For de øvrige produsentene var det mer moderate tall å lese i september. Volkswagen var nærmest med 919 ID.4, og deretter følger Skoda Enyaq, Tesla Model 3, Toyota Rav4 og Volvo C40.

Tallene for disse kan du se i tabellen under.

September 2022 Januar-september 2022 1 Tesla Model Y 3063 9573 2 Volkswagen ID.4 919 8362 3 Skoda Enyaq 635 4770 4 Tesla Model 3 602 3034 5 Toyota Rav4 540 2874 6 Volvo C40 365 1306 7 Polestar 2 346 2734 8 BMW iX 309 3601 9 Audi Q4 e-tron 302 3172 10 Hyundai Kona 283 2081 11 Volvo XC40 281 2268 12 Audi e-tron 271 2822 13 Hyundai Ioniq 5 267 3269 14 Mercedes-Benz EQC 267 1372 15 Toyota Yaris Cross 265 1024 16 Volvo XC60 220 976 17 Nissan Leaf 207 1972 18 Volkswagen ID.5 199 946 19 Volkswagen ID.3 191 1243 20 Toyota Yaris 188 1511 - - -

Klar nedgang for året

Tesla-tallene til tross: Nybilregistreringene i september var 18,6 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er nedgangen 20,3 prosent fra fjoråret. Nullutslippsandelen var på 77,7 prosent - omtrent eksakt på nivå med september i fjor.

– Tallene for både september og året så langt, understreker den tydelige dreiningen vi ser i nybilsalget: De aller fleste vil «kjøre grønt». Derfor holder elbilandelen seg på nesten 80 prosent, selv om andre biltyper har en klar nedgang. Og i en svært utfordrende tid har produsenter og importører så langt klart å levere et høyt antall elbiler til kunder som har bestilt for lenge siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Med septembermåneden fester Tesla Model Y igjen et solid grep om tittelen som årets mest solgte bil, etter at ID.4 har tatt innpå måned for måned i det siste. Drøye 1200 biler skiller nå i Teslas favør, og realistisk sett er det nok ingen andre modeller som kan ende opp som mest solgt i år.

Januar-september 2022 Tesla Model Y 9573 Volkswagen ID.4 8362 Skoda Enyaq 4770 BMW iX 3601 Hyundai Ioniq 5 3269 Audi Q4 e-tron 3172 Tesla Model 3 3034 Toyota Rav4 2874 Audi e-tron 2822 Polestar 2 2734

Teslas ledelse er hakket mindre når det kommer til å bli årets største merke. De har så langt i år levert 12.621 biler, mot Volkswagens 11.791.

Også her er det usannsynlig at noen andre kan komme opp i løpet av årets tre siste måneder: Toyota er foreløpig på tredjeplass med 7812 biler, og deretter følger BMW med 7058 og Hyundai med 6574 biler.

Hyundai er ett av få merker som har vekst i år. Det skyldes i stor grad Ioniq 5.

Stort hybrid-fall

Andelen biler med kun bensinmotor var på bare 2,2 prosent i september, og med kun dieselmotor 3,1 prosent. 17 prosent var ulike hybrider, og av disse var rundt to tredeler ladbare hybrider.

Leveransene av ladbare hybrider har falt med cirka 65 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– At produksjonsutfordringer er en av årsakene til den store nedgangen i nye registrerte ladbare hybrider, er nærliggende å anta. Men det er liten tvil om at avgiftsøkningen på ladbare hybrider har hatt stor effekt på etterspørsel og salg, sier Solberg Thorsen.