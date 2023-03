Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nothing slipper Ear (2)

Oppgraderte øreplugger fra mobilprodusenten.

Nothing Ear (2) skal ha gjort store forbedringer der fjorårets Ear (1) fikk kritikk - det gjelder spesielt støydemping, men også på generell lydkvalitet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nothing har akkurat lansert oppfølgeren til sine tungt hypede Ear (1)-ørepropper. De nye øreproppene har, relativt forutsigbart, fått navnet Ear (2). Her skal mange av klagene fra de opprinnelige testene være adressert.

Designmessig er de nye proppene nesten helt lik «originalen». Ladeetuiet er krympet litt og formen på selve øreproppen er ørlite grann endret. Men ser du ikke de to produktene side om side vil du neppe se hva som er hva med synet alene.

Prismessig koster Ear (2) 1690 kroner i norge. Det plasserer dem helt i begynnelsen av «premiumstigen» og midt i hopen av trådløse ørepropper generelt.

Designmessig likner Nothing Ear (2) voldsomt på fjorårets utgaver. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hauger av konkurranse

Ser vi etter konkurrenter er Sonys toppmodeller gjerne svært aktuelle når de har vært på markedet en stund - i dag koster WF-1000XM4 eksempelvis 1900 kroner.

Ikke så langt over finner vi OnePlus Buds Pro 2 som er helt nye og også meget gode. Litt rimeligere blir det hvis vi ser til JBL Live Pro 2 som stiller med godlyd og støydemping til 1500 kroner.

Kort fortalt; det er mye å velge i i akkurat denne prisklassen. Og det blir en jungel hvis du ikke trenger støydemping - for da starter godlyden rundt 600 kroner, for eksempel med OnePlus Nord Buds.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lover bedre lyd og bedre demping

Da første generasjon Nothing Ear kom forbi Tek-redaksjonen ble det hverken stormende jubel eller tommel ned. Testen landet et sted midt mellom, med karakteren 7,5 av 10 og konklusjonen:

sitat " Kult design, grei lyd, svak støydemping = helt ålreit "

Denne deltheten har vist seg i flere tester av Ear (1), og i lanseringen av Ear (2) hevder Nothing at lyden både har blitt bedre med både større resonansrom inni proppene og større drivere, i tillegg til at støydempingen skal yte jevnere.

For å hjelpe dette har de også fått på plass LHDC 5.0-kodeken som skal gi tilnærmet tapsfri lydoverføring, og lav forsinkelse, fra telefoner som støtter det.

Stadig vekk er både propper og etui sikret for fukt med henholdsvis IP54 for proppene, og IP55 - altså enda mer fuktsikkert - for etuiet. Det loves 36 timer samlet spilletid når etuiet er helt oppladet.

Om Nothing Ear (2) lever opp til hypen denne gangen får vi se når vi tester dem de nærmeste dagene.

Større nyheter på gang senere i år

Nothing Phone (1) var et ekstremt solid mobilkompromiss da den kom. Senere i år slipper mobilprodusenten sin første toppmodell. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nothing er en relativt fersk mobilprodusent som også lager ørepropper. Sjefen heter Carl Pei, og hvis du husker noen år tilbake er det samme mann som sto for halvparten av grundingen bak mobilmerket OnePlus.

Svensk-kineseren har denne gangen med seg vestlig finansiering, og driver Nothing fra London. Derfra har de allerede lansert en av fjorårets store positive mobiloverraskelser, Phone (1), samtidig som en mer påkostet Phone (2)-modell er ventet senere i år.

Nothing har allerede varslet at telefonen vil få den kraftigste maskinvaren Qualcomm har å by på, som antakelig betyr at de skal opp og slåss med nevnte OnePlus i tillegg til Xiaomi og Samsung.

